تسوية اللحمة الكبيرة بطريقة سريعة وطرية جداً بدون حلة ضغط بمكون سحري من مطبخك

معظم الأمهات تعاني من طريقة تسوية اللحمة بطريقة أسرع لأن اللحمه في المعظم تأخذ وقت كبير لأنها تحتاج إلي تسوية لكي تصبح طرية وفي تلك المقال سوف نخبركم ببعض النصائح لجعل اللحمة طرية وتسويتها في فترة قليلة.

نصائح لتسوية اللحمة في وقت قليل جداً

من أهم النصائح لتسويه اللحمة في وقت أسرع هو وضع اللحمة على النار بدون ملح لحين تسويتها ثم وضع الملح بعد التسوية وليس قبل التسوية.

وضع ملعقة صغيرة من السكر في شوربة اللحم لأن السكر يحتوي على مواد تساعد على التسوية بطريقة سريعة.

وضع اللحم في مياه مغلية تماماً وليس مياه باردة أو حتى دافئة لأن وضع اللحم في مياة مغلية جيداً يجعلها طرية وتسويتها تكون أسرع.

كما أنه الخل أيضاً من الأفضل وضع اللحم في مياه وخل قبل وضعها على النار لكي تصبح نظيفة قبل طهيها.

كما أنه من الأفضل أن تكون اللحمة غير مجمدة ووضعها في مياه قبل وضعها على النار بساعتين على الأقل لأن تجميد اللحم يجعلها تحتاج وقت اكثر على النار.