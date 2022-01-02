وصفة ألمانية لعلاج الشرايين المسدودة والدهون في الدم والالتهاب والإنفلونزا في يومين

هناك العديد من الوصفات التي انتشرت مؤخرا وعرفت بأسمائها الغريبة مثل الوصفة الألمانية والصينية والوصفة الهندية وأن هذه الوصفات تعتبر وصفات طبيعية تحت مسميات غريبة لذلك سوف نتحدث معكم اليوم من خلال هذا المقال عن الوصفة الألمانية ودورها في علاج الشرايين.

نجد أن انسداد الشرايين أمر متعب للغاية ويؤدي إلى إرهاق القلب وحدوث النوبات القلبية وحدوث تصلب الشرايين ولذلك اوجدنا لكم الوصفة الألمانية التي سوف تخلصنا من جميع مشاكل انسداد الشرايين وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

نضع في المكونات حوالي ٢لتر ماء.

بالإضافة إلى حبة من الزنجبيل.

١٠فصوص من الثوم.

٤ عدد من الليمون.

بعد أن قمنا بالتعرف على مكونات الوصفة سوف نقوم الآن بتحضيرها وفقا للخطوات التالية

في البداية نحتاج أن نحضر الليمون ونقوم بغسله وتقطيعه ونقوم بوضع الزنجبيل عليه ونضع عليه الثوم ونضع جميع المكونات في الخلاط.

كما أنه لا بد أن نضرب جميع المكونات في الخلاط حتى تتجانس.

وفي البداية نحضر الماء ونضعه على الخلطة.

وفيما بعد نترك الخليط في الماء منقوع لعدة ساعات، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط بالماء على النار في وعاء.

حيث أنه بعد تمام الغليان نقوم بتصفيته.

وبهذه الطريقة نجد أن الوصفة جاهزة نقوم بتناولها قبل كل وجبة على مدار اليوم أو على الريق كل صباح لمدة اسبوعين وبالشفاء للجميع.

ملحوظة:- سوف نلاحظ أن هذه الوصفة تكون جبارة في التخلص من ترسبات دهون الشرايين إلى جانب التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وتساعد على أنقاص الوزن بشكل ملحوظ والتمتع بجسم رياضي وتخلص الجسم من الأمراض وخاصة مرض السرطان وتعمل على تقوية المناعة بشكل كامل.