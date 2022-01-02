إعملي ألذ وافل بالشيكولاتة علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة وافضل من محلات الحلويات

الوافل بالشيكولاتة من ألذ واشهر الحلويات التي انتشرت بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة في غالبية محلات الحلويات والمخبوزات، والوافل يتميز بطعمها اللذيذ عن باقي الحلويات الأخري التي تحتوي على الشيكولاتة، والوافل أصبح من أكثر الحلويات التي يرغب فيها الكثيرون وذلك لما يحتويه الوافل علي المكونات لذيذة الطعم، ويحتوي الوافل علي الكثير من العناصر الغذائية والمفيدة جدا لصحة وجسم الإنسان، ومن تلك العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، والبروتينات، والسكريات وكل تلك العناصر تساعد على مساعدة الصحة على أداء الأنشطة اليومية بشكل سليم، وكما أن الوافل بالشيكولاتة يحتوي على المكونات الطبيعية مثل اللبن والذي يعمل على مد الجسم بالكالسيوم والذي يساعد في بناء العظام وتقويتها بشكل كبير وهام وخاصة للاطفال والذين يحتاجون إليه بشكل أساسي، كما أن إضافة الزبدة الطبيعية إلي الوافل بالشيكولاتة يزيد من القيمة الغذائية المضافة لها حيث تعمل الزبدة إلي مد الجسم بالدهون الصحية واللازمة لمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية، وكل ذلك بخلاف احتواء الوافل علي البيض والذي يعمل على مد الجسم بالبروتينات الطبيعية والتي تساعد على بناء وتقوية الجسم والعضلات بصورة كبيرة خاصتا للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بصورة سليمة، كما أن إضافة الشيكولاتة إلي الوافل يعمل على مد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة وذلك لما تحتويه الشيكولاتة من فوائد كثيرة وفي مقدمتها الحفاظ علي البشرة، وكما أن الوافل يعتبر من أكثر الحلويات التي يزداد الطلب عليها خاصتا في فصل الشتاء وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية والتي تمد الجسم بالدفئ اللازم، لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل واضمن طريقة صحية لعمل الوافل اللذيذ في المنزل بأبسط المكونات الممكنة وبطريقة سهلة جدا وذلك للحصول على ألذ وأطعم واحلي وافل بالشيكولاتة.

طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاتة بطريقة لذيذة وصحية وافضل من محلات الحلويات، كما أن طريقة عملها في المنزل للتأكد من عملها بطريقة صحية خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة الإنسان وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ولذلك فإننا ننصح دائما بعمل أحلي وألذ وافل بالشيكولاتة.

كوبان من الدقيق.

كوبان اثنان من الحليب السائل.

بيضتان اثنتان.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم، ونضع به كوبان من الدقيق الأبيض ونضيف إليها أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها حتي تتجانس.

قومي بتحضير وعاء أخر وقومي بوضع البيضتان، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وكوبان اثنان من الحليب، وقومي بخفق هذه المكونات بواسطة المضرب اليدوي.

بعد خفق هذه المكونات، نضيف إليهم المكونات الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تختلط المكونات مع بعضها جيدا.

ثم عليك بتشغيل ماكينة الوافل، وعند السخونة العالية قومي بإحضار مغرفة وصغي بربع المغرفة كمية من خليط المكونات، وضعيها في هذه الماكينة لمدة خمس دقائق.

ثم أعيدي نفس الطريقة حتي نفاذ الخليط، ثم عليك بإضافة الشيكولاته والفواكه التي ترغبين في تناولها والمحببة إليك لأحلي وافل.

المكوناتطريقة التحضير