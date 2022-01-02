أقوى كريم تبييض للشتاء بنتائج خرافية على بشرتك من أول إستخدام، إليكي سيدتي الكريم الأفضل في مفعوله على جميع أنواع البشرة من حيث التفتيح؛ فكل من جربته استغنت تماماً عن الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة وإزالة التجاعيد خصوصا في فصل الشتاء. لتحضير هذا القناع سوف نستخدم مكونات منزلية بسيطة ولن تجدي صعوية في تجهيزه على الإطلاق، المكون الأول هو القرنفل الذي يزيل التجاعيد وينشط الدماء في البشرة، أما المكون الثاني فهو الجيلاتين الذي يشد البشرة ويجعلها أكثر شباباً ويملأ الخطوط التعبيرية في البشرة، بالاضافة إلى قليل من الأرز الأبيض لمنح البشرة بياضاً ليس له مثيل.

أقوى كريم تبييض للبشرة بنتائج خرافية

تتكون وصفة كريم تفتيح البشرة الطبيعي من العناصر التالية:

قليل من القرنفل الطازج. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. كوب ماء. كيس بمقدار 2 جرام أو ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة.

اطحن القرنفل في المطحنة الكهربائية حتى يصبح بودرة ثم خذ منه مقدار ملعقة صغيرة وضعها في قدر مناسب، مع إضافة الأرز والماء ثم ضع القدر على الموقد لمدة 5 دقائق مع تحريك المكونات من حينٍ لآخر، وبعد غلي المكونات جيداً اترك الخليط يبرد قليلاً ثم قم بتصفيته بواسطة شاش أو قطعة قماش، للحصول على محلول القرنفل والأرز الفعال في علاج جميع مشاكل البشرة ويمكنك إستخدام بقايا القرنفل والأرز كمقشر طبيعي للبشرة.

تفتيح لون الوجه طبيعياً

ضع محلول الأرز والقرنفل في وعاء وأضف إليه الجيلاتين واخلط جيداً ثم ضع الخليط في قدر وضعه يغلي على النار لمدة 4 دقائق، وعند الحصول على قوام ثقيل قليلاً اطفئ الموقد ثم ضع الخليط في وعاء واتركه يبرد قليلاً قبل إستخدامه، أولا نظف بشرتك جيداً قبل تطبيق الوصفة ثم طبق الخليط على وجهك بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة، ضعي طبقة رقيقة على كامل بشرة وجهك واتركي الخليط حتى يجف على بشرتك تماماً لمدة ساعة.

بعد أن يجف الخليط تماماً قومي بإزالة القناع بلطف بأطراف الأصابع وهذا القناع أيضاً سيزيل شعر الوجه في نفس الوقت، وأيضاً يبيض البشرة ويجعلها أكثر نقاءً واشراقا كما ينعم البشرة ويجعلها مثل بشرة البيبي، بعد ذلك اغسل بشرة وجهك جيداً بالماء ثم رطبي بشرتك بمرطبك اليومي ومباشرة ستلاحظين أن بشرة وجهك أصبحت مشدودة، ستختفي التجاعيد حول العين والفم والجبهة كما ستختفي أيضاً التصبغات والكلف والبقع الداكنة، ستحصلين على بشرة أكثر بياضاً وأصغر سناً ب 10 سنوات، ولأفضل النتائج كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.