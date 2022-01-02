تكات عمل كفتة الدجاج المقلية في المنزل وصفة رهيبة وجديدة هتكلي صوابعك وراها أعراض الإصابة بالقمل والصيبان

تعد كفتة الدجاج المقلية من الأكلات الشهيرة واللذيذة للغاية وتصلح للتقديم في العديد من المناسبات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والولائم، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل وهو الأمر الذي سنتحدث فيه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار حرصنا الدائم على تغطية كافة الموضوعات التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية



تتعدد أنواع الكفتة التي يمكن إعدادها في المنزل ومنها الكفتة بصلصة الطماطم والكفتة بالطحينية والكفتة بالجبن والكفتة المشوية، إلا أن كفتة الدجاج المقلية تبقى أشهى أنواع الكفتة وأفضلها مذاقاً وأسرعها في التحضير حيث لا تتطلب طريقة عملها الكثير من الوقت أو الجهد وإليكم الآن مكونات الوصفة وخطوات تحضيرها.

المكونات:

كما أنه لا بد من إضافة بصلة مبشورة.

كما أنه تحتاج إلى إضافة حوالى نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البقسماط.

صدور دجاج مفرومة.

خطوات تحضير كفتة الدجاج

يمكنك الآن إعداد أشهى كفتة دجاج مقلية تذوقتها في حياتك باستخدام مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في كل بيت، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بالترتيب الصحيح: