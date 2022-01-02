ملعقة خل واحدة وتخلصي من القمل و الصيبان نهائيا من الأستعمال الأول ولن يعود مجددا خاصة لدى الأطفال

يعتبر قمل الرأس من الحشرات الطفيلية التي تتعلق بفروة الرأس لجميع الأطفال وكل ذلك بواسطة مادة تفرزها حتى تلتصق بالشعر بشكل كبير أما بالنسبة الصيبان فهو عبارة عن بيوض القمل ايضا كما يتعذب النمل على دعم الإنسان بكل تأكيد ويجعل لونه على لون الشعر حتى يعيش فيه وبالطبع هذا يجعل من الصعب اكتشافه، كما يجب الإشارة أن انتشار القميص والصبيان الاكثر شيوعا في الحضانة والمدرسة ايضا سبب احتكاك جميع الأطفال مع بعضهم أثناء اللعب، بالإضافة إلى استخدم المشط نفسه ايضا لمجموعة من الأطفال وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من القمل تابعوا معانا.

يجب الإشارة أن هناك عدة أعراض للإصابة بهذه الحشرات من بينها:

اولا الشعور بحكة بمختلف مناطق فروة الرأس خاصة في المنطقة القريبة من الاذن ايضا

ثانيا وجود بيض القمل عالق بالشعر.

ثالثا وجود قملة أو أكثر على المشط يعد من ضمن الأعراض الأساسية للإصابة.

هناك عدة طرق للتخلص من القمل منها: