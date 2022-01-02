طريقة عمل روج الشفايف بالفازلين لتحصلي على شفايف وردية ساحره في البيت بمكونات طبيعية ١٠٠٪

روج الفازلين الساحر الذي تطلبه الكثير من الفتيات حيث يعبر الكثير من الفتيات برغبتهم في عمل مستحضرات التجميل التي يستخدموها بطرق ووصفات طبيعية مثل روج الشفايف وكريم الأساس لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم طريقة سهلة جدا في تحضير روج الشفايف بواسطة الفازلين بمكونات أساسية وطبيعة سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.

يمكن أن نقوم بتحضير روج الشفايف في المنزل بطريق سهلة وسريعة سوف نوضحها لكم من خلال المكونات التالية

لا بد من إضافة ٣ملاعق من الفازلين.

حيث أنه يوفر لك ألوان طبيعية من الحلويات أو إيشادوا قديمة.

كما أنه يعمل على أضافة رائحة جذابة مثل ماء الورد أو اللافندر أو فانيليا .

سوف نقوم بتحضير الروج في المنزل وفقا للمكونات السابقة حيث يجب علينا أن نحضره من خلال الخطوات التالية:-

في البداية نحتاج أن نحضر علبة فارغة ونضع بها الفازلين.

وفيما بعد نقوم بأذبة الفازلين عن طريق وضعه في الميكروويف أو عن طريق بخار الماء.

كما أنه نحتاج أن نضع اللون بواسطة الايشادوا ثم نضع الى الرائحة التي نريدها.

نقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا سويا.

نضع العلبة في الثلاجة حتى يتماسك الخليط جيدا.

ثم نخرجه ونضعه في الشنطة ونستخدمه عند الحاجة.

ملحوظة يجب أن تكون العلبة زجاجية.