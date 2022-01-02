بمكونين فقط اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في أقل من عشر دقائق ناجحة 100% وفري وكثري

الجبنة الموتزريلا، سهلة وسريعة التحضير ومن الممكن أن نقوم بعملها سريعا في المنزل وبخطوات بسيطة، وبالنسبة للطريقة التي تساعدنا في الحصول على أفضل النوعيات من الجبن الموتزريللا فهذا ما سنقوم بمتابعته من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر المكونات بسيطة جدا وسهل أن تتواجد بكل البيوت لبدء عمل وصفة ممتازة من الجبن الموتزريللا تعد أكثر كفاءة وجودة من التي يتم شراءها من المحلات، وعن المكونات وطريقة التحضير نتحدث من خلال الآتي في تلك السطور القادمة.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية

من وصفات تحضيرها السهلة تلك الطريقة والتي سنقوم بالعرض لها من خلال ما يلي من تلك الفقرة حيث أن المكونات بسيطة مقتصرة على عدد ثلاث مكونات فقط وبمجرد تواجدها في المنزل يسهل على ربات البيوت عمل أفضل أنواع الجبن الموتزريللا الصحية والخالية من أي مكونات حفظ كيميائية تكون ضارة للجسم حال تناول تلك النوعية من الجبن والمستخدمة وبقوة في عمل مختلف الشطائر وأنواع المعجنات ووصفات البيتزا من مختلف حشواتها فلا غنى عن الجبن من نوع الموتزريللا، وبالنسبة لطريقة إعداد تلك النوعية المميزة من الجبن:

مقادير عمل الجبنة الموتزريلا

من الممكن أن يتم عمل الجبن الموتزريللا من خلال تحضير المكونات الآتية:

ثمانية أكواب من اللبن كامل الدسم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير

الجبن الموتزريللا من أفضل نوعيات الأجبان والتي من اليسير تحضيرها في المنزل، وخطوات التحضير تكون كما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى أن يتم إحضار كمية اللبن المطلوبة.

بعد ذلك يتم وضعها في وعاء ملائم لكي يتم الغلي للحليب على النار.

تهدئة النار على الحليب لكي يكون جاهز تماما لإضافة المكونات المتبقية.

إضافة الخل في البداية مع التقليب الجيد.

بعد ذلك يضاف مكون عصير الليمون.

التقليب المستمر حتى نلاحظ أن اللبن قد تحول بفعل هذين المكونين مع الحرارة إلى كتل متجبنة، ومن خلال انفصال الجبن عن السوائل تسهل التصفية.

بعد تصفية كل الجبن المتكتل يتم وضعه بالمبرد لتمام تجمده ثم بشره ووضعه في الثلاجة.

أسرار نجاح عمل الجبنة الموتزريلا

عما يبدأ ظهور قطع الجبن لا بدأ من وضع حاجز معدني بين الإناء والنار، كما أنه يجب عليك عدم اخراج قطع الجبنة إذا كانت قوامها غير مطاطي أو غير متماسكة ويجب تركها حتي تصبح متماسكة ومطاطية ثم قومي بإخراجها بعد ذلك ، يجب عصر الجبنة جيدا بعد إخراجها.