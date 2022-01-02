ماسك الخميرة السحري ضعيه فقط ربع ساعة على ودهك تبييض فوري وتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت

الكولاجين مهم جدا للبشرة و الجلد للحفاظ علي جمالك و نضارتك من المعروف أن الخميرة من المكونات المهمة التي تعطي نضارة وإشراق ونعومة للبشرة حيث أنها تحتوي على كثير من العناصر التي تغذي البشرة كما إنها تقلل من التجاعيد لما تحتويه من مادة الكولاجين المفيد جداً للبشرة وسنعرض في هذا المقال كيفية استخدام الخميرة لتعطي لنا أفضل النتائج

يتميز هذا الخليط بأنه يوحد لون البشرة ويعطى نضارة للبشرة كما أنه يعطي لمعة ملحوظة للبشرة مع أول استخدام كما إنه يساعد على التخلص من حبوب الوجه المزعجة والتي تسبب إحراج كما إنها تكسب الوجه نعومة مثل بشرة الأطفال.

طريقة تحضيره تكون كالتالي:

حيث أنه في البداية نحضر ملعقة كبيرة خميرة ومعلقتين من لبن البودرة مع معلقة صغيرة من السكر نضع القليل من اللبن البودرة ونضيف إليه قليل من الماء ونضعه على النار حتى يصبح الماء فاتراً ليس أكثر

والخطوة التالية ثم بعد ذلك نضيف إليه معلقة السكر ويتم التقليب ثم نضيف إليهم معلقة كبيرة من الخميرة ويتم التقليب يترك هذا المزيج دقيقتين ل ٥ دقائق

ثم يتم فرده على الوجه بشكل مناسب وفيما بعد يترك ربع ساعة ويكرر مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق من نعومة ونضارة وتقليل التجاعيد.

كما أنه يمكن أيضاً استخدام هذا الماسك على اليدين للتخلص من العروق الزرقاء والحصول أيضاً على ملمس ناعم.

خطوات عمل ماسك الخميرة بالزبادي هي:

يتم إحضار ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من عسل النحل وملعقة كبيرة من الزبادي ويتم مزج هذا الخليط ويفرد على الوجه واليدين ويكرر مرة واحدة في الأسبوع وستلاحظين الفرق

كما تساعد أيضاً الخميرة في تسمين الوجه لمده بالعناصر المهمة جداً

كما نعلم جميعًا تعتبر الخميرة من المكونات المهمة لإعطاء البشرة النضارة واللمعان والنعومة وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر التي تغذي البشرة وتقلل من التجاعيد وذلك لاحتوائها على مادة الكولاجين المفيدة جدًا للبشرة في هذه المقالة قد وضحنا كيفية استخدام الخميرة للحصول على أفضل النتائج.