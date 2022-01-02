بنصف كوب دقيق أعملي عجينة القطايف الطرية الخفيفة بحشوات مختلفة وطعم جنان

تعتبر القطايف هي من الحلويات المميزة جدا ويرتبط وجودها وإعدادها في رمضان وتكون مفضلة لدي المصريين، كما يمكننا تناول القطايف بااشكال متنوعة بتغيير الحشو بداخلها قد نقوم نعدها بشكل حلو ويمكن أن نقدمها بشكل حادق حشو الجبن، والقطايف المحشي جبنة هي من أخف الأشكال التي يقبل عليها الجميع، فيمكننا أن نعد القطايف بااي شكل من الأشكال في المنزل.

ملعقتين كبيرتين من السكر الابيض او علي حسب الرغبة.

نصف كوب من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

كوبين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

كوبين ونصف من الماء.

ناتي إناء عميق ونضع به كوبين من الدقيق الأبيض ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونضيف عليهم نصف كوب من دقيق السميد ملعقة كبيرة من النشا الذرة ونضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض ونخلطهم مع بعض.

نقوم بعمل حفرة في وسط الوعاء من بين المكونات الجافة ونضيف عليهم كوبين ونصف من الماء وملعقة كبيرة من ماء الزهر وتخلط كل المكونات مع بعض ونعجنها جيدا حتى تصبح عجينة لينة.

نترك العجين حتى يتم اختيارها و نغطي العجينة بقطعة من القماش ونتركها على الاقل ساعة و نحاول نضع أشياء ثقيلة عليها حتى تصبح درجة حرارة دافئة.

وبعد ساعة نزيل الغطاء من على العجينة ونلاحظ وجود فقاقيع على سطح العجينة.

ناتي بمقلاة عميقة ونضع بها كمية قليلة من الزيت النباتي بعد تسخينه.

نبدأ نضع عجينة القطايف على هيئة أقراص صغيرة ثم نتركها في الزيت حتي تحمر من ناحية نبدأ ونقلبها الي الناحية الاخري حتي يصبح لونها ذهبي.

نستمر في قلي كمية عجينة القطايف حتى ننتهي منها.

نقوم بوضع القطايف في أطباق مسطحة باستخدام مناديل ورقية للمطبخ حتي تمتص مابها من زيوت.

نحضر حشو القطايف بأي شكل على حسب الرغبة فعندما نقوم بحشوها بالمكسرات وطيها جيدا نقوم بعمل الشربات حتى نحشيها ونضعها في الشربات وتقدم كطبق حلوى.

او يمكنك حشو القطايف باستخدام أي نوع من الجبن تقدم حادق.

مكونات عمل القطايفطريقة التحضير