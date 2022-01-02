كنز رباني عظيم يطول شعرك بجنون يمنع التساقط ,يقوي الشعر يعالج الصلع من أول استعمال

من أبرز الأشياء التي تهتم بها الفتيات دائما تطويل الشعر و جميع الفتيات تحلم بشعر طويل منسدل وناعم ‏بسبب العديد من العوامل الموجودة الآن اصبح الشعر يستغرق وقتا طويلا حتى ينمو بشكل سريع لذلك تحاول الفتيات استخدام بعض الخلطات والوصفات التي تساعد على تطويل الشعر وهناك بعض المكونات التي يمكن أن تستخدم في ذلك ولكن يجب دائما الالتزام بالمكونات الطبيعية التي تؤدي إلى تحفيز نمو الشعر بشكل سليم والاستفادة من هذه المكونات وعدم استخدام أي مواد كيميائية على الشعر حتى لا تؤثر عليه بشكل سلبي ومن الطرق الطبيعية لتطويل الشعر طريقة الليمون وزيت الزيتون.

مكونات خلطة الليمون وزيت الزيتون

هذه المواد تحفز نمو شعر الجسم لذلك ينصح باستخدامها في الخلطات والوصفات من خلال هذه الفقرة ‏سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد وصفة الليمون وزيت الزيتون وهذه المكونات هي:

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الماء.

ملعقتين من زيت زيتون

طريقة تحضير خلطة الليمون وزيت الزيتون

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تحضير خلطة زيت الزيتون والليمون وهذه الخطوات هي :

أولا نحضر وعاء مناسب ونضع في جميع المكونات عصير الليمون وزيت الزيتون والماء و نقوم بتحريك المكونات حتى تصبح متجانسة بعد ذلك نقوم بتوزيع المكونات على فروة الشعر جيدا

نقوم بتدليك فروة الشعر ونترك الخليط على الشعر لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا.‬

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء وشامبو بشكل جيد

و حتى نحصل على النتيجة يجب تكرار التجربة يوميا لمدة ‏شهر حتى نحصل على نتيجة.

وصفة البيض لتقوية الشعر

البيض من المواد الطبيعية التي تحتوي على مركبات تحافظ على نمو الشعر مثل الحديد والبروتينات والكبريت والفوسفور وغيرها وفيما يلي سنتحدث عن مكونات خلطة البيض:

½ ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون.

بيضة.

كوب من الحليب

وفيما يلي طريقة تحضير وصفة البيض لتطويل الشعر: