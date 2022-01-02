وجبة سهلة التحضير بالمقلاة للغداء والعشاء لذيذة وروعة وبطريقة مبتكرة

هي من الوجبات اللذيذة والسهلة جدا والشهية يحبها الكثير من الأبناء والكبار والصغار ولها كثير من الفوائد فهي مغذية وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم كما أنها توفر له البروتين وسوف نتحدث عن طريقة عملها بالتفصيل من خلال هذا المقال.

يتم تحضير وصفة المقلاة بطريقة سهلة جدا في المنزل فهي لذيذة وشهية يمكن نقدمها في وجبة الغداء أو العشاء بمكونات سهلة ولذيذة توجد في كل منزل وسوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:-

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة

فلفل أحمر مفروم.

٢فص ثوم مفروم.

ملعقة ملح وفلفل اسود.

١٥شريحة توست.

ملعقة من مفروم البقدونس والكزبرة الخضراء.

ملعقة كبيرة من الطماطم وصلصة الطماطم.

زيت نباتي