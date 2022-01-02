وجبة سهلة التحضير بالمقلاة للغداء والعشاء لذيذة وروعة وبطريقة مبتكرة

هي من الوجبات اللذيذة والسهلة جدا والشهية يحبها الكثير من الأبناء والكبار والصغار ولها كثير من الفوائد فهي مغذية وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم كما أنها توفر له البروتين وسوف نتحدث عن طريقة عملها بالتفصيل من خلال هذا المقال.مكونات وصفة المقلاة
يتم تحضير وصفة المقلاة بطريقة سهلة جدا في المنزل فهي لذيذة وشهية يمكن نقدمها في وجبة الغداء أو العشاء بمكونات سهلة ولذيذة توجد في كل منزل وسوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:-
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة مفرومة
- فلفل أحمر مفروم.
- ٢فص ثوم مفروم.
- ملعقة ملح وفلفل اسود.
- ١٥شريحة توست.
- ملعقة من مفروم البقدونس والكزبرة الخضراء.
- ملعقة كبيرة من الطماطم وصلصة الطماطم.
- زيت نباتي
- نضع مقلاة على النار.
- نضع بها الزيت النباتي.
- نضع البصل والثوم ونقوم بتقليبهم حتى يذبلوا.
- نضع الفلفل الأخضر والأحمر بعد ذلك مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نغطي الخلطة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج.
- بعد تمام النضج نرش البقدونس المفروم عليها.
- نرفعها من على النار ونتركها تبرد جانبا.
- نحضر التوست ونقوم بقطع الجوانب.
- ثم نقوم بفردها بواسطة الشوبك.
- نغلقها ونجعل شكلها مثل القمع.
- نقوم بحشوها بالخليط وعند غلقها تبلل الأطراف بالماء ونغلقها.
- نحضر بيضة ونخفقها مع رشة ملح ونضع بها الفطائر المحشية ثم نغمسها في البقسماط وهكذا حتى تنتهي كمية الفطائر التي لدينا.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار بها زيت ونقوم بقليها في الزيت الساخن.
- عندما يصبح لونها ذهبي تقلب على الجانب الأخر حتى يصبح ذهبيا أيضا .
- نخرجها على مناديل مطبخ وتقدم ساخنة مع الصلصلة والمايونيز وبالهناء والشفاء.
الوسوم
هي من الوجبات اللذيذة والسهلة جدا والشهية يحبها الكثير من الأبناء والكبار والصغار ولها كثير من الفوائد فهي مغذية وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم كما أنها توفر له البروتين وسوف نتحدث عن طريقة عملها بالتفصيل من خلال هذا المقال.مكونات وصفة المقلاة
يتم تحضير وصفة المقلاة بطريقة سهلة جدا في المنزل فهي لذيذة وشهية يمكن نقدمها في وجبة الغداء أو العشاء بمكونات سهلة ولذيذة توجد في كل منزل وسوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:-
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة مفرومة
- فلفل أحمر مفروم.
- ٢فص ثوم مفروم.
- ملعقة ملح وفلفل اسود.
- ١٥شريحة توست.
- ملعقة من مفروم البقدونس والكزبرة الخضراء.
- ملعقة كبيرة من الطماطم وصلصة الطماطم.
- زيت نباتي
- نضع مقلاة على النار.
- نضع بها الزيت النباتي.
- نضع البصل والثوم ونقوم بتقليبهم حتى يذبلوا.
- نضع الفلفل الأخضر والأحمر بعد ذلك مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نغطي الخلطة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج.
- بعد تمام النضج نرش البقدونس المفروم عليها.
- نرفعها من على النار ونتركها تبرد جانبا.
- نحضر التوست ونقوم بقطع الجوانب.
- ثم نقوم بفردها بواسطة الشوبك.
- نغلقها ونجعل شكلها مثل القمع.
- نقوم بحشوها بالخليط وعند غلقها تبلل الأطراف بالماء ونغلقها.
- نحضر بيضة ونخفقها مع رشة ملح ونضع بها الفطائر المحشية ثم نغمسها في البقسماط وهكذا حتى تنتهي كمية الفطائر التي لدينا.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار بها زيت ونقوم بقليها في الزيت الساخن.
- عندما يصبح لونها ذهبي تقلب على الجانب الأخر حتى يصبح ذهبيا أيضا .
- نخرجها على مناديل مطبخ وتقدم ساخنة مع الصلصلة والمايونيز وبالهناء والشفاء.