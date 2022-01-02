بدون قلاية الزيت.. طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة وناشفة ومش شاربة نقطة زيت نهائياً

البطاطس المحمرة من الممكن أن نقوم بتحضيرها بمنتهى السرعة ومن دون أن تتعرض للقلي في كميات كبيرة من الزيت، ومن خلال ما يأتي من فقرات نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة صحية متميزة من الممكن من خلالها الحصول على أفضل أصابع من البطاطس المقلية المتميزة، وفيما يأتي بيان بأهم المكونات التي تستخدم في التسوية للبطاطس سريعا ومن دون أن تأخذ الوقت الطويل في التسوية، كما أن تلك الوصفة تمتاز بكونها من أكثر الطرق فائدة حيث لا يستخدم الزيت الغزير وتلك أهم سمات البطاطس المقلية بشكل صحي.

طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة

تحضير البطاطس المقلية يتم من خلال الاستخدام لمكونات ومقادير بسيطة من السهل على ربات البيوت استخدامها للحصول على أفضل وجبة من البطاطس المقلية المقرمشة الصحية والتي تخلو من أي قطرة من الزيت، وتحضيرها يكون من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من البطاطس المقطعة إلى أصابع.

توابل مشكلة.

ملح وفلفل أسود مجروش.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من البابريكا.

رشة من الشطة.

القليل من مكون جوزة الطيب.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من بيكينج باودر.

طريقة التحضير

من المكن أن يتم التحضير لوصفة البطاطس المقلية من خلال الاتباع لما يلي من خطوات في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال وعاء ملائم نضع فيه البطاطس المقطعة أصابع.

الخطوة التالية تكون باستعمال البهارات ومزجها مع البطاطس مع ملعقة زيت الزيتون.

الدقيق مع النشا مع البيكينج باودر من الممكن خلطهم في البداية ثم مزجهم مع البطاطس مع الزيت والتوابل.

فور التأكد من تبطين البطاطس بمختلف التوابل والمنكهات نبدأ في وضع البطاطس بالثلاجة.

بعد حوالي نصف ساعة يتم وضع البطاطس في الصاج الملائم.

بعد ذلك يتم وضع الصاج الذي تتوفر فيه البطاطس المتبلة بالرف الأوسط بالفرن.

التسوية تكون في خلال ثلاثين إلى نحو أربعين دقيقة ومن المفضل أن يتم تشغيل الفرن من الأعلى والأسفل، والتسوية تكون في خلال تلك المدة، وبعدها نحصل على البطاطس لونها الذهبي ومقرمشة وجاهزة للاستخدام

فوائد تناول البطاطس المقلية للجسم

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث للجسم عند تناول البطاطس منها أنه يساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول، كمل أنه يساعد في علاج التهاب المفاصل، كما أن تناول البطاطس يساعد في الحد من التوتر، تحتوي البطاطس علي نسبة كبيرة من السكر التب تعتبر مصدر كبير للطاقة.