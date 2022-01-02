الحواوشي البيتي بأسهل طريقة وبأقل مكونات

الحواوشي يعد من الوجبات المصرية الشعبية التي لها مذاق رائع وشعبية هائلة، وهي وجبة أساسية على السفرة المصرية ومائدة العزومات والمائدة الرمضانية، وأيضاً في الخروجات العائلية لكونها سهلة في حملها وتناولها في المتنزهات، واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل الحواوشي بكل أنواعه.

كيلو دقيق.

2 كوب وربع ماء دافيء.

علبة زبادي.

ملعقة ونصف سكر.

خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

ملح.

مكونات عجينة الحواوشي:مكونات حشوة اللحمة :

من خلال المكونات التي سوف نذكرها يمكن تحضير الحواوشي بخطوات سهلة وبسيطة:-

كيلو لحمة مفرومة.

ربع كيلو لية مفرومة.

كيلو بصل.

ملح.

فلفل أسمر.

رشة سكر.

2 حبة فلفل رومى متقطع.

ملعقة كبيرة بهارات حواوشي.

رشة جوزة الطيب.

1 حبة طماطم.

حبة البركة.

سمسم

ميكس جبن.

طماطم شرائح.

فلفل شرائح.

زيت.

لتزين الوجة :طريقة عمل وتحضير الحواوشي:

من خلال الخطوات الأتية سوف نتعلم طريقة سهلة لعمل الحواوشي البيتي كما يلي:-

نقوم بعمل العجينة نضع السكر والخميرة في ربع كوب ماء دافيء واقوم بخلطهم ونتركها حتى تخمر. نقوم بوضع الدقيق في وعاء والملح وتقليبهم والزيت والزبادي والخميرة المختمرة واخلط المكونات. نضيف الماء نعجن حتى تتكون عجينة طرية جداً. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافيء تختمر لمدة ساعة. نقوم بعمل خلطة الحواوشي نخلط اللحمة واللية والبصل والطماطم والفلفل والملح والفلفل وجوزة الطيب وبهارات الحواوشي ونعجن المكونات سوياً حتى تمتزج تماماً. بعد تخمر العجينة نقوم بتقسيمهم كرات متساوية في الحجم والعدد نقوم بفرد أول كرة على رشة دقيق ونقوم بوضع جزء من الخلطة داخل المنتصف ونقوم بوضع طبقة أخرى من العجين بنفس الحجم والسمك ونغلق الأطراف جيداً ونضعها على صنية مدهونة زيت. وندهن الوجة بزيت ونرش حبة البركة والسمسم. ويمكن تزين الوجة بالجبنة الموتزاريلا أو شرائح الفلفل والطماطم ليكون مثل البيتزا ونقوم بإدخال الحواشي فرن ساخن ونتركة حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي.

نقوم بإستخدام دقيق جميع الأعراض منخول. نستخدم نوع جيد من الخميرة لضمان نجاح المعجنات . نسخن الفرن جيداً قبل دخول الحواوشي حتى نأخد نتيجة جيدة ومخبوزات طرية. عدم زيادة الطماطم في الحواوشي لكي لا تقوم بإنزال ماء في الحواوشي. يمكن تزين وجة الحواوشي بالطماطم والفلفل والزيتون ومشكل الجبن ليعطي الحواوشي مذاق شهي وشكل رائع ايضاً.

ملاحظات لنجاح الحواوشي:طريقة عمل الحواوشي بالسجق:

يمكنك من خلال تتبع الخطوات الأتية عمل حواوشي السجق وهذة الخطوات كما يلي:-