امسحي بها 5 دقائق تبيض الوجه ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليك ينبهر

يجب أن نقول إن هناك العديد من النساء تبحث بشكل كبير عن طرق مختلفة للعناية ببشرة كثيرة وهناك العديد من الاشخاص الي يعانون من وضع العديد من المركبات والعديد من مستحضرات التجميل إلى جانب ذلك تكون تكلفتها المادية عالية للغاية، لذلك سوف نقدم بكم خلال السطور القادمة طرق طبيعية بمكونات طبيعية حيث تفضل العديد من النساء عن وصفات طبيعية يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة تابعوا معانا خلال السطور القادمة أهم الوصفات المختلفة.

تضيف إلى كل المكونات حوالي حبة من الطماطم .

وحوالي ملعقة من السكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الكركم.

من خلال الخطوات الآتية يمكنكم بكل سهولة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة :

حيث أنه اولا يتم إحضار حبة الطماطم ويجب أن تكون مغسولة جيدا.

والخطوة التالية هو أن يتم تقسمها بعد ذلك إلى نصفين..

كما أنه في البداية يجب أن نغمس حبة الطماطم في السكر ثم نقوم بعمل تقشير الوجه لمدة ثلاث أو أربع دقائق.

ثم يتم إحضار النشا والكركم ونقوم بخلطهم جيدا ثم نحضر حبة الطماطم ونغمسها في النشا والكركم ونقوم بمسح الوجه بها لمدة ثلاث دقائق ثم نغسل الوجه بالماء .

ثم يتم تنشيف الوجه جيد يمكنكم بهذه الطريقة الاستمتاع ببشرة مثل الأطفال.

حتى يتم الحفاظ على. البشرة يجب عليكم اتباع النصائح التالية: