لن تصدقي ماذا يفعل الصابون علي الخيار النتيجه رهيبة جدا ندمت اني معرفتها من زمان مش هتخطر علي بالك

الخيار يعد واحد من أفضل أنواع الخضروات التي يمكنها إعطاء البشرة نتائج قوية وفعالة، كما نهلم أن معظم النساء تقبل على استخدامه لترطيب وتنعيم البشرة من خلال تقطيعه لشرائح ووضعه بشكل مباشر عليها، بالإضافة إلى أن الخيار يساهم في تخفيف انتفاخات تحت العين وإزالة الهالات السوداء، وعندما يتم دمج الخيار مع الصابون يمكن لكل فتاة أن تحصل على الفوائد الموجودة داخل هذا الخليط.

تجهيز الصابون والخيار

من الآن يمكن للفتيات الحصول على بشرة في منتهى الجمال والجاذبية فقط ما عليك سوى أن تقومين بتحضير الخليط بنفسك حتى تحصلين على جميع فائدته وعليك باتباع الخطوات التالية:

1 حبة خيار.

صابونة.

2 كوب ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

في وعاء قومي بشر الصابون ومن ثم يتم وضعه داخل برطمان صغير الحجم.

ومن ثم يتم سكب الماء المغلي على الصابون وقلبي جيداً بعدها يتم بشر الخيار ويتم وضعه في مصفاه ليتخلص من الماء.

بعد ذلك قومي بخلط ماء الخيار مع الصابون وقلبي وبعدها يضاف النشا واخلطي بشكل جيد.

ثم يتم إضافة عصير الليمون وانتظري حتى أن يتمسك الخليط حتى أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي.

ثم ابدئي في وضع الخليط على البشرة وبالأماكن المراد تفتيحها وانتظري لمدة 10 دقائق.

مكونات الوصفةخلطة الخيار والصابونفوائد الصابون والخيار

يمتلك هذا الخليط على مجموعة من الفوائد التي تعم على البشرة ومن أهمها: