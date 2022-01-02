لن تصدقي ماذا يفعل الصابون علي الخيار النتيجه رهيبة جدا ندمت اني معرفتها من زمان مش هتخطر علي بالك

الخيار يعد واحد من أفضل أنواع الخضروات التي يمكنها إعطاء البشرة نتائج قوية وفعالة، كما نهلم أن معظم النساء تقبل على استخدامه لترطيب وتنعيم البشرة من خلال تقطيعه لشرائح ووضعه بشكل مباشر عليها، بالإضافة إلى أن الخيار يساهم في تخفيف انتفاخات تحت العين وإزالة الهالات السوداء، وعندما يتم دمج الخيار مع الصابون يمكن لكل فتاة أن تحصل على الفوائد الموجودة داخل هذا الخليط.تجهيز الصابون والخيار
من الآن يمكن للفتيات الحصول على بشرة في منتهى الجمال والجاذبية فقط ما عليك سوى أن تقومين بتحضير الخليط بنفسك حتى تحصلين على جميع فائدته وعليك باتباع الخطوات التالية:مكونات الوصفة
- 1 حبة خيار.
- صابونة.
- 2 كوب ماء مغلي.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- في وعاء قومي بشر الصابون ومن ثم يتم وضعه داخل برطمان صغير الحجم.
- ومن ثم يتم سكب الماء المغلي على الصابون وقلبي جيداً بعدها يتم بشر الخيار ويتم وضعه في مصفاه ليتخلص من الماء.
- بعد ذلك قومي بخلط ماء الخيار مع الصابون وقلبي وبعدها يضاف النشا واخلطي بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة عصير الليمون وانتظري حتى أن يتمسك الخليط حتى أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي.
- ثم ابدئي في وضع الخليط على البشرة وبالأماكن المراد تفتيحها وانتظري لمدة 10 دقائق.
يمتلك هذا الخليط على مجموعة من الفوائد التي تعم على البشرة ومن أهمها:
- يساعد الخليط على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم.
- يزيد نسبة الميلانين في البشرة
- يحد من ظهور التهابات الجلد والبشرة.
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة.
- يعمل على تنعيم وترطيب البشرة ويزيل منها الخلايا الميتة.
- يعتبر الخيار من أفضل الخضروات التي يمكن أن يجلب تأثيرات قوية وفعالة على البشرة ونعلم أن معظم النساء يقبلن به لترطيب البشرة وتنعيمها تقطعها إلى شرائح رفيعة وضعها فوقها مباشرة بالإضافة إلى مساعدة خيار لتخفيف انتفاخ العينين وإزالة الهالات السوداء فعند مزج الخيار بالصابون يمكن لكل فتاة الحصول على الفوائد الواردة في هذا الخليط.
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الخيار يعد واحد من أفضل أنواع الخضروات التي يمكنها إعطاء البشرة نتائج قوية وفعالة، كما نهلم أن معظم النساء تقبل على استخدامه لترطيب وتنعيم البشرة من خلال تقطيعه لشرائح ووضعه بشكل مباشر عليها، بالإضافة إلى أن الخيار يساهم في تخفيف انتفاخات تحت العين وإزالة الهالات السوداء، وعندما يتم دمج الخيار مع الصابون يمكن لكل فتاة أن تحصل على الفوائد الموجودة داخل هذا الخليط.تجهيز الصابون والخيار
من الآن يمكن للفتيات الحصول على بشرة في منتهى الجمال والجاذبية فقط ما عليك سوى أن تقومين بتحضير الخليط بنفسك حتى تحصلين على جميع فائدته وعليك باتباع الخطوات التالية:مكونات الوصفة
- 1 حبة خيار.
- صابونة.
- 2 كوب ماء مغلي.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- في وعاء قومي بشر الصابون ومن ثم يتم وضعه داخل برطمان صغير الحجم.
- ومن ثم يتم سكب الماء المغلي على الصابون وقلبي جيداً بعدها يتم بشر الخيار ويتم وضعه في مصفاه ليتخلص من الماء.
- بعد ذلك قومي بخلط ماء الخيار مع الصابون وقلبي وبعدها يضاف النشا واخلطي بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة عصير الليمون وانتظري حتى أن يتمسك الخليط حتى أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي.
- ثم ابدئي في وضع الخليط على البشرة وبالأماكن المراد تفتيحها وانتظري لمدة 10 دقائق.
يمتلك هذا الخليط على مجموعة من الفوائد التي تعم على البشرة ومن أهمها:
- يساعد الخليط على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم.
- يزيد نسبة الميلانين في البشرة
- يحد من ظهور التهابات الجلد والبشرة.
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة.
- يعمل على تنعيم وترطيب البشرة ويزيل منها الخلايا الميتة.
- يعتبر الخيار من أفضل الخضروات التي يمكن أن يجلب تأثيرات قوية وفعالة على البشرة ونعلم أن معظم النساء يقبلن به لترطيب البشرة وتنعيمها تقطعها إلى شرائح رفيعة وضعها فوقها مباشرة بالإضافة إلى مساعدة خيار لتخفيف انتفاخ العينين وإزالة الهالات السوداء فعند مزج الخيار بالصابون يمكن لكل فتاة الحصول على الفوائد الواردة في هذا الخليط.