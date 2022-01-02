مهما حصل إياك أن تضع الخل على هذه الأشياء سيصدمك ولن تستطيع تكرارها مرة أخري مهما حدث

هناك الكثير من الاستخدامات التي تحتاج إلى إضافة الخل سواء في الطعام أو في المطبخ بوجه عام للتخلص من الأوساخ والجراثيم لكونه واحد من المكونات الطبيعية المهمة جداً داخل المطبخ فهو يعمل كأحد المطهرات التي تقضي على الفيروسات، لذا تحرص ربات المنازل باستخدامه بطرق مختلفة ومتنوعة، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن يوجد عدة أشياء لا يمكن أن تستخدم مع الخل مهماً كان أهميته، وهذا ما سنتناقش فيه معاً عبر السطور القادمة.

أضرار الخل

للخل العديد من الاستعمالات فبعض السيدات تستخدم الخل لتنظيف الأواني وبعض أدوات المطبخ نظراً لفاعليته على تفتيت الدهون والتخلص من البقع الصعبة واستعادة الأواني لامعة وخالية من الصدأ تماماً بجانب أنه أمن ولا يترك أي أثر عليها، ولكن هناك بعض الأشياء الذي لا يمكن أن يستخدم لها الخل ومنها

الأسطح الرخامية

ينصح بتجنب استخدام الخل لتنظيف الأسطح والأدوات التي تكون من مادة الجرانيت والرخام وأيضاً البلاط الحجري الطبيعي، فيمكن أن تسبب نسبة الحموضة العالية الموجودة بالخل بترك علامات لن يمكن أن يتم إزالتها على الرغم من صلابة الرخام.

الألومنيوم

من الممكن أن يتفاعل الخل مع مادة الألومنيوم وهذا قد يسبب الأكسدة التي تؤدي إلى ظهور بقع على الأسطح المصنوعة من الألومنيوم والأواني والقلايات وغيرها من أدوات المطبخ.

الأراضي الخشبية

لا يمكن أن يوضع الخل على الأرضيات الخشبية أو ما يطلق عليها اسم الباركيه من الممكن أن يتفاعل الخل مع الطبقة التي تكون متواجدة على سطحه مع مرور الوقت وهذا ما تنصح به الشركة المنتجة للأرضيات الخشبية.

الأقمشة الرقيقة

على الرغم من أن الخل يستخدم في إزالة البقع والأوساخ وتعقيمها ولكن عندما يستخدم على الأقمشة المصنوعة من الحرير أو الشيفون فيمكن أن يكون سبب في تلفها لذا يكون من الأفضل إذا تم غسله بالماء ومسحوق الملابس.

للخل استخدامات عديدة ويلزم إضافتها سواء في الطعام أو في المطبخ يمكنه إزالة الأوساخ والبكتيريا لأنه من أهم المكونات الطبيعية في المطبخ بعض الأشياء التي لا يمكن استخدامها مع الخل مهما كانت أهميتها هذا ما سنناقشه معًا في الأسطر القليلة القادمة.