وداعاً للنسيان بعد تناول هذه الأطعمة المتوفرة بكثرة تقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر المبكر تعرف عليها

دائماً يخاف الإنسان من أن يصاب يوماً بالزهايمر المبكر وهذا يجعله دائماً في حالة من القلق والخوف المستمر حيال ذلك، مما يجعلهم يبحثون دائماً عن طرق تحميهم من ان يتعرضوا للإصابة بالزهايمر والخرف مع تقدم العمر، حيث ان هذا المرض يعيق حياة الإنسان لأنه يعمل على تدمير الذاكرة، كما أنه عبارة عن ضمور يصيب خلايا المخ السليمة ويسبب تراجع القدرات العقلية والذاكرة، ونحن حرصنا على أن نقدم إليكم بعض من الأطعمة التي تساعد على الحماية من الإصابة بهذا المرض.

أطعمة تقوي الذاكرة

يوجد العديد من الأطعمة التي تحمي من الزهايمر وتعمل على تقوية الذاكرة في نفس الوقت ومنها التالي

علاج الزهايمر

عن طريق تناول الأكلات التالية

المكسرات

المكسرات تكون غنية بأفضل الأحماض الدهنية ومن أهمها الأوميجا 3 فهي تقوي الذاكرة بجانب احتوائها على حمض الفوليك وفيتامين ب6 والماغنسيوم ومن أفضل أنواع المكسرات التي تحميك من الزهايمر المبكر اللوز والفول السوداني والبندق والكاجو.

البقوليات

هناك الكثير من البقوليات كالفول والحمص والعدس والفول وجميعهم يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم، كما أن البقوليات تكون مليئة بحمض الفوليك وتساهم في تقوية الأعصاب والذاكرة.

السلمون

يقلل السلمون من خطر الإصابة بالزهايمر حيث أن حمض الأوميجا 3 الدهنية التي تكون متواجدة بالسمك السلمون يكون لها دور مهم جداً لتقي من الإصابة بالزهايمر وبعض الأمراض التي يواجها كبار السن.

الخضروات

تساعد الخضروات الورقية على حماية القدرات العقلية متيقظة وتحد من الانخفاض الادراكي المعرفي وبذلك قد يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بالزهايمر لكونها غنية بفيتامين ب12.

القرفة

تعتبر القرفة من الأعشاب الطبيعية كما تستخدم كأحد أنواع التوابل التي تضاف إلى الأطعمة وتحتوي على كثير من الفوائد فهي تساعد على تفتيت اللويحات بالدماغ وتحد من الالتهابات التي تكون متواجدة به، كما أنها تساهم في ضخ الدم للدماغ وتمنع من خطر الزهايمر.

يخشى الإنسان دائمًا أن يعاني يومًا ما من الخرف المبكر ، مما يجعله دائمًا في حالة من القلق والخوف الدائمين مما يجعله يحاول دائمًا حماية نفسه من التعرض للخرف مع تقدمه في السن والخرف وأمراض مثل هذا يمكن أن يعيق حياة الإنسان لأنه يدمر الذكريات كما أنه شكل من أشكال سوء التغذية والذي يمكن أن يؤثر على خلايا الدماغ السليمة ويؤدي إلى انخفاض في الذكاء والذاكرة ونود أن نقدم لك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع هذا المرض.