سر نجاح وتوريقة الكرواسون المحشي بالشوكولاتة بعجينة طرية وقطنية وطعم لذيذ

يعتبر الكرواسون هو من أنواع المخبوزات التي تتميز بطعمها الجميل، فنجد إقبال الكثير من الأطفال والكبار علي تناول الكرواسون كوجبة الإفطار ووجبة العشاء بجوار كوب من اللبن الدافىء أو الشاى، فتكون ربة المنزل حريصة على تنوع في وجبة الافطار للاطفال، فبدلا من شرائه من الخارج تقوم ربة المنزل بإعداد الكرواسون بابسط الطرق واقل الامكانيات.

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

علبتين من الزبادي البلدي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب واحد من الماء دافئ.

ستة ملاعق كبيرة من لبن البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوبين من الزبدة.

مقدار من مربى أو شوكولاتة اللازمة الحشو او علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من القهوة للوجه.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من لبن بودر.

ربع كوب من الماء.

نضع كيلو من الدقيق الابيض ونضع عليهم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر في اناء صغير ونخلطه مع بعض ثم نضيف الماء بشكل تدريجي.

نضع في وعاء عميق ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض ونضيف عليه الزيت النباتي ونقوم بااضافة علبتين من الزبادي ونضيف عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ثم نضيف عليهم خليط الدقيق الأبيض ونضيف كمية من الماء وتعجن المكونات مع بعضها لمدة تلت ساعة حتي تصبح عجينة لينة متماسكة.

نترك العجينة حتي يكتمل خمرها لمدة ساعه علي الاقل حتي نلاحظ ازدياد حجم العجين اعلي الاناء.

نشكل العجينة علي هيئة كورات صغيرة ونضعها علي اي شئ مسطح ونرش عليه بكمية قليلة من الدقيق الأبيض حتي لا تلتصق بها العجين.

نفرد كل كرة علي حدي بااستخدام النشابة حتي ننتهي من كمية العجين.

نطوي العجين علي هيئة طبقات و نضع الزبدة في كل طبقه منها.

نضع العجين في الثلاجة حتي تبرد ثم نبدا في حشو الطبقات الكرواسون سواء بالمربي او بالشيكولاته.

نحضر في اناء لبن والقهوة والماء ونخلطهم مع بعض ونستخدم الفرشاة في دهان الكرواسون ونضعها في الفرن.

مكونات عمل الكرواسونطريقة التحضير