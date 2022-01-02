فوائد قشر الرمان للسيدات لا ترمي قشر الرمان بعد اليوم حسب الدراسات فوائده رهيبة جدا لن تتخلي عنه

فاكهة الرمان من أحد أنواع الفواكه التي تمتلك الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً للجسم، ولا يقتصر فائدة الرمان على بذوره فقط بل ان الفائدة تشمل القشور وكان يتم استخدامها في علاج العديد من الأمراض منذ القدم فهو كان يستخدم في الطب التقليدي القديم لأنه يحتوي على عناصر طبية تساعد في معالجة عدة أمراض مختلفة، فهو يقضي على البكتيريا والفطريات لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، أيضاً تمتلك قشور الرمان فوائد للصحة الجنسية عند النساء فهو يزيد الرغبة الجنسية والخصوبة أيضاً، وسوف نتعرف معاص عبر السطور القادمة عن أهم فوائد الرمان للمرأة.

فوائد قشر الرمان

هناك الكثير من فوائد قشور الرمان للمرأة فهو يعالج بعض الأمراض التي تعاني منها المرأة.

ضمور المهبل

يحتوي الرمان على مواد فعالة وقوية منها أيزومرات حمض اللينولينيك، فعندما يقل هرمون الاستروجين عند النساء خاصة عند وصولهن لسن اليأس وما بعدها أو خلال فترة الرضاعة أو عند استخدام حبوب منع الحمل وقد ينتج عن ذلك رقة أنسجة المهبل أو جفاف المهبل وقل مرونته ويتسبب ذلك الإصابة بضمور المهبل أو التهاب المهبل الضموري.

التهابات المهبل

تحتوي قشور الرمان على مادة اليونيكالاجين التي تتمتع بنشاط مضاد لأنواع عديدة من الفطريات من ضمنها الخميرة البيضاء التي تكون من أنواع الخمائر الذي تكون السبب بإصابة المهبل بالعدوى الفطرية.

استخدام قشور الرمان

بعد ما ستعرضنا عليكم أهم فوائد قشور الرمان يتوجب علينا أن نقدم لكم طريقة استخدامه التي تكون كما يلي: