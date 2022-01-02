لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة ب3 مكونات فقط رائع ولذيذ

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة وب 3 مكونات من الممكن أن تكون هي الطريقة الأفضل على الإطلاق لتحضير أفضل نوع من أنواع الخبز وفي أقل وقت فلا نحتاج في تلك الطريقة إلى تخمير العجين، أو إلى كثرة الفرد والعجن للمكونات، حيث أنه بخطوات بسيطة جدا من الممكن أن يتم التحضير لخبز الصاج وبمنتهى السهولة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على المكونات البسيطة والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لخبز الصاج وفي خلال أقل من ربع ساعة من الممكن أن نحضر أفضل وأجود نوعيات الخبز السريع مع بيان كيفية التحضير لهذا النوع من الخبز.

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة وب 3 مكونات

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة وب 3 مكونات

من الطرق الممتازة، والتي من الممكن أن نقوم بعملها في المنزل حال عدم توفر الخبز بالبيت من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذا النوع من أنواع الخبز حيث أن المكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، والمكونات الأساسية والتي من الممكن أن تدخل في التحضير لعجينة خبز الصاج نتحدث عنها من خلال الآتي من الفقرات القادمة:

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة

ب 3 مكونات فقط من الممكن أن نقوم بالتحضير لخبز الصاج، والمكونات هي كما يلي في النقاط القادمة:

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة التحضير للخبز:

من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذا النوع من الخبز من خلال أن نقوم باستخدام وعاء مناسب، وفيه نضع مختلف المكونات مع بعضها البعض، والخلط الجيد ما بين كل المقادير يتيح التجانس ما بين كل المكونات، وبالتالي مع العجن المستمر نحصل على أفضل عجين مناسب من الممكن أن نقوم باستخدامه لتسوية الخبز.

الخبز تتم تسويته بعد إراحة العجين، ومن ثم يتم تشكيل دوائر العجين وفردها في صورة طبقة مستديرة رقيقة ومن ثم تتم تسويتها فوق الصاج، والتسوية على صاج يكون ساخن.