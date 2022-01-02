مكونات تمكنك من تحضير البسبوسة في المنزل بالخطوات وطريقة تحضيرها على الطريقة الشرقية

البسبوسة هو نوع من الحلويات المشهورة جدًا في الوطن العربي، وهو طبق من الأطباق الذي يقدم بعد الطعام من أجل التحلية، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتمتاز البسبوسة بسهولة التحضير، وقلة مدة الطهي، وأنها قد تناسب العديد من الأشخاص، وبسبب هذه قد يتم تقديمها في العديد من الحفلات داخل جمهورية مصر العربية، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة عمل البسبوسة تابع هذا المقال.مكونات تمكنك من تحضير البسبوسة
أن مكونات عمل البسبوسة التقليدية هي مكونات كثيرة وسهلة الجلب، ومن أجل هذا يكثر انتشار عمل البسبوسة فهي حلوة، ومكوناتها ليست صعبة الجلب، وتعد البسبوسة من الحلويات التي يتم طلبها دائمًا، والبسبوسة التقليدية هي أكثر بسبوسة تطلب، ومكوناتها في النقاط التالية:مكونات البسبوسة
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
تعتبر خطوات تحضير البسبوسة التقليدية خطوات سهلة في التحضير، فهي لا تستغرق إلا ربع ساعة في التحضير، ومدة طهي البسبوسة تكون نصف ساعة تقريبًا، ومن خطوات تحضير البسبوسة التقليدية، هي خطوات سهلة وبسيطة، وفي النقاط التالية خطوات تحضير بسبوسة تقليدية:
- نقوم بإحضار طبق كبير، ونقوم على وضع الدقيق والسميد، وجوز الهند المبشور، ونضيف إلى تلك المكونات السكر والبكينج باورد، وبعدها نرش عليها كمية قليلة من الملح بطبق واحد، ونعمل على تقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض بصورة جيدة.
- نضيف لهذا الخليط بصورة تدريجية ربع كوب من الزيت، وعند الانتهاء كوبين من اللبن، ونقوم بعجن العجين باليدين ونعمل هذا العجين بصورة جيدة، وذلك حتى يصبح العجين لين.
- نقطع البسبوسة بعد مدها في الصينية بالشكل الذي نريده، وعلى كل قطعة نضيف حبة من الفستق العادي أ، اللوز.
- يمكن تبديل لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، ونضيف إليه عصير ليمون واحد، ويترك الساعتين، وبعد ذلك نستعمله مثل اللبن.
- ندهن الصينية بقليل من الزيت أ، أي مادة دهنية، ومن ثم نضع الخليط فيها.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
الوسوم
البسبوسة هو نوع من الحلويات المشهورة جدًا في الوطن العربي، وهو طبق من الأطباق الذي يقدم بعد الطعام من أجل التحلية، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتمتاز البسبوسة بسهولة التحضير، وقلة مدة الطهي، وأنها قد تناسب العديد من الأشخاص، وبسبب هذه قد يتم تقديمها في العديد من الحفلات داخل جمهورية مصر العربية، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة عمل البسبوسة تابع هذا المقال.مكونات تمكنك من تحضير البسبوسة
أن مكونات عمل البسبوسة التقليدية هي مكونات كثيرة وسهلة الجلب، ومن أجل هذا يكثر انتشار عمل البسبوسة فهي حلوة، ومكوناتها ليست صعبة الجلب، وتعد البسبوسة من الحلويات التي يتم طلبها دائمًا، والبسبوسة التقليدية هي أكثر بسبوسة تطلب، ومكوناتها في النقاط التالية:مكونات البسبوسة
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
تعتبر خطوات تحضير البسبوسة التقليدية خطوات سهلة في التحضير، فهي لا تستغرق إلا ربع ساعة في التحضير، ومدة طهي البسبوسة تكون نصف ساعة تقريبًا، ومن خطوات تحضير البسبوسة التقليدية، هي خطوات سهلة وبسيطة، وفي النقاط التالية خطوات تحضير بسبوسة تقليدية:
- نقوم بإحضار طبق كبير، ونقوم على وضع الدقيق والسميد، وجوز الهند المبشور، ونضيف إلى تلك المكونات السكر والبكينج باورد، وبعدها نرش عليها كمية قليلة من الملح بطبق واحد، ونعمل على تقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض بصورة جيدة.
- نضيف لهذا الخليط بصورة تدريجية ربع كوب من الزيت، وعند الانتهاء كوبين من اللبن، ونقوم بعجن العجين باليدين ونعمل هذا العجين بصورة جيدة، وذلك حتى يصبح العجين لين.
- نقطع البسبوسة بعد مدها في الصينية بالشكل الذي نريده، وعلى كل قطعة نضيف حبة من الفستق العادي أ، اللوز.
- يمكن تبديل لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، ونضيف إليه عصير ليمون واحد، ويترك الساعتين، وبعد ذلك نستعمله مثل اللبن.
- ندهن الصينية بقليل من الزيت أ، أي مادة دهنية، ومن ثم نضع الخليط فيها.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.