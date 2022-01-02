مكونات تمكنك من تحضير البسبوسة في المنزل بالخطوات وطريقة تحضيرها على الطريقة الشرقية

البسبوسة هو نوع من الحلويات المشهورة جدًا في الوطن العربي، وهو طبق من الأطباق الذي يقدم بعد الطعام من أجل التحلية، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتمتاز البسبوسة بسهولة التحضير، وقلة مدة الطهي، وأنها قد تناسب العديد من الأشخاص، وبسبب هذه قد يتم تقديمها في العديد من الحفلات داخل جمهورية مصر العربية، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة عمل البسبوسة تابع هذا المقال.

مكونات تمكنك من تحضير البسبوسة

أن مكونات عمل البسبوسة التقليدية هي مكونات كثيرة وسهلة الجلب، ومن أجل هذا يكثر انتشار عمل البسبوسة فهي حلوة، ومكوناتها ليست صعبة الجلب، وتعد البسبوسة من الحلويات التي يتم طلبها دائمًا، والبسبوسة التقليدية هي أكثر بسبوسة تطلب، ومكوناتها في النقاط التالية:

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.

مكونات البسبوسة

تعتبر خطوات تحضير البسبوسة التقليدية خطوات سهلة في التحضير، فهي لا تستغرق إلا ربع ساعة في التحضير، ومدة طهي البسبوسة تكون نصف ساعة تقريبًا، ومن خطوات تحضير البسبوسة التقليدية، هي خطوات سهلة وبسيطة، وفي النقاط التالية خطوات تحضير بسبوسة تقليدية: