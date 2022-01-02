إحذر.. تناول الكبسة والمفطح يوميًا يعرضك لتلك المخاطر

تعتبر الكبسة من الأطعمة التقليدية التي تزين مائدة الطعام الخليجية، ولها العديد من الوصفات التي تقدم بها تبعًا لكل بلد، فلا تكاد تخلو العزائم والمناسبات في الدول الخليجية من وجبة الكبسة، باعتبارها أكثر الأطعمة شهرة ورواجًا ليس على مستوى الخليج فحسب بل جميع الوطن العربي، لكونها تتمتع بالمذاق الشهي الذي يفضله الكثيرين.

وعلى الرغم من مذاقها الشهي، إلا أن تناولها له العديد من الأضرار، وذلك بسبب المكونات التي تصنع منها الكبسة، حيث حذر الدكتور محمود الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، من تناول اللحوم بشكل يومي مثل الكبسة والمفطح؛ وذلك لكونها تعمل على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وأوضح الأحمدي، في تصريحات تليفزيونية، أن كمية اللحوم المتوفرة في الكبسة والمفطح، في حال تناولها يوميًا فإن ذلك يعمل على زيادة مستوى الكوليسترول في الدم بدون أي شك، مما يجعل تناول شيء منهما ضار بالصحة، خاصة إذا زاد عن الحد.

تناول كبد الحيوانات وعلاقته بزيادة الكوليسترول في الجسم

وعن كبد الحيوانات، أكد أن جميع الأعضاء الحيوانية تعمل على زيادة الكوليسترول في الدم خاصة إذا تم تناولها بشكل يومي، موضحًا تناول اللحوم مفيد صحيًا، ولكن تناول الكثير منها بكميات كثيرة يكون ضارًا لا سيما إذا كان الفرد يتناولها بشكل يومي وبكميات كثيرة.

أهمية تناول الخضروات في الوجبات المختلفة

وأشار الأحمدي، إلى أهمية تناول الخضروات والفواكه، موضحة أن الاعتماد على الفواكه يمكن الفرد من الحصول على الألياف الموجودة في تلك الفواكه والتي تعتبر مفيدة للجسم، كما أن تناول الخضروات بكثرة يمنع تجمع الكوليسترول في الجسم، لأن تناولها يعمل على استبدال الدهون الناتجة عن تناول اللحوم، بطعام آخر وهو الخضروات.

وتعد الخضروات والفواكه من الأطعمة التي لا غنى عنها في الوجبات اليومية للأفراد، بهدف الحصول على جسد صحي وسليم، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، خاصة إذا ما تم تناولها طازجة في طبق السلطة الذي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الكاملة والمفيدة.