سحر وصفة الموز للشعر وطريقة تحضيرها بعدة خطوات في 5 دقائق فقط ودورها في ترطيب شعرك

سحر وصفة الموز للشعر رائع ولا يصدق، حيث أن الموز للشعر له فوائد صحية عديدة بالإضافة إلى استخدامه بشكل جميل على الشعر والبشرة فهو يستخدم في ترطيب الشعر ويمنعه من التساقط ويمنحه الحيوية واللمعان، حيث يعتبر الموز من أكثر الفواكه التي تفيد الشعر وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والبوتاسيوم والمنجنيز والزنك والزيت والكربوهيدرات التي يمكن أن تعالج المشاكل المختلفة.

سحر وصفة الموز للشعر

له فوائد كثيرة في حل مشاكل الشعر، ومنها:

تقليل وتنعيم تجاعيد الشعر.

العناية بالشعر التالف.

يقوي الشعر الهش والتالف لأنه يحتوي على المعادن الضرورية لشعر صحي.

يمنع تساقط الشعر لأنه يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر وفروة الرأس.

يعالج قشرة الرأس لأنه يحتوي على البوتاسيوم والكربوهيدرات والزيوت الطبيعية والفيتامينات.

يطيل الشعر ويعزز نموه.

يرطب الشعر وإضفاء لمعانه.

إليك بعض الخلطات الطبيعية التي يسهل تحضيرها ويمكن استخدامها لحل معظم مشاكل الشعر:

الموز وحليب جوز الهند

يغذي ويرطب الشعر.

المكونات:

الموز.

اثنين من الملاعق الكبيرة من حليب جوز الهند.

العسل.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

قشر الموزة وقطعها إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء.

أضيفي حليب جوز الهند وزيت جوز الهند ثم أضيفي العسل واخلطي في الخلاط الكهربي لمدة 45-60 ثانية لتحصل على خليط لزج.

اغسلي شعرك ثم ضعي الخليط عليه.

اللوز والموز للشعر وعلاجه:

المكونات:

الموز.

بضع قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

اخلطي الموز وزيت اللوز وضعيه على الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

العسل والموز للشعر:

المكونات:

موز ناضج.

ثلاثة من الملاعق الكبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

نضع العسل في إناء ثم نضيف الموز المهروس.

اخلطي المكونات بالتساوي وضعيها على شعر مبلل واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.

الزبادي والموز للشعر:

يحل مشكلة تساقط الشعر.

المكونات:

موز مهروس.

نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات بالتساوي وضعيها على فروة الرأس واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.

البابايا والموز للشعر:

المكونات:

الموز.

بابايا.

طريقة التحضير: