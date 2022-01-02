طريقة تحضير الفول المدمس في البيت لطعم رائع بتكاليف بسيطة

يعتبر الفول المدمس من الأطباق المميزة التي تقدم الكثير من القيم الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، فيتسم الفول المدمس بالمذق الشهي والرائحة الشهية كما يتميز بإحتوائه على العديد من الفوائد للجسم حيث أنه مصدر مهم وأساسي للبروتينات، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الفول المدمس.

تحضير الفول المدمس

يتم تحضير الفول المدمس بخطوات سهلة وسريعة كما أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفول المدمس.

نصف كيلو من الفول. نصف كأس من العدس الأصفر. ملعقة كبيرة من الكركم. جزرة مبشورة. بصلة. ثمرة من الطماطم. نصف ليمونة.

مكونات الفول المدمسخطوات تحضير الفول المدمس

يتم تحضير الفول المدمس بخطوات سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية.

يتم الحصول على الفول ثم يتم نقعه في المياه وتركه لمدة ثمانية ساعات ثم يتم تصفية المياه. بعد ذلك يتم وضع الفول في إناء ثم يتم وضع العدس والبصل بعد ما يتم تقطيعه إلى شرائح والجزر وعصير النصف ليمونة. بعد ذلك يتم وضع المياه المغلية على المقادير ثم يتم رفعهم على النار وتكون متوسطة ثم يتم تقليل الحرارة. يتم إضافة المياه المغلي من الحين الأخر حتى لا يجف ثم يتم ترك الفول لمدة أربعة ساعات لحين أن يتم النضج.

طريقة تحضير الفول المدمسطريقة عمل الفول بالطماطم

يتم تحضير الفول بالطماطم من خلال إحضار المقادير الآتية

فول مدمس. ثمرة من الطماطم ويتم تقطيعها. بصلة صغيرة الحجم ويتم تقطيعها. فصان من الثوم المفروم. فلفل رومي ويتم تقطيعه. ملعقة من صلصة الطماطم. زيت طعام صافي أي نوع. رشة من ملح الطعام الناعم. رشة من الكمون المطحون.

مقادير الفول بالطماطمطريقة تحضير الفول بالطماطم

يتم تحضير الفول بالطماطم بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الفول المدمس:

الحصول على مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها وتركه لحين أن يسخن ثم يتم إضافة البصل ثم التقليب لحين أن يتم الحصول على اللون الذهبي. يتم إضافة الثوم والفلفل الرومي مع التقليب. يتم إضافة الطماطم ثم يتم التتبيل بالملح والكمون والفلفل. يتم وضع الفول إلى المكونات ويتم تركه على النار الهادئة لحين الغليان لمدة خمسة دقائق. يتم وضع الفول في إناء ويتم تقديمه وبالهناء عليكم جميعًا.

اذا كانت قشرة الفول قاسية نضيف اليها ملعقة صغيرة من البيكنج صودا لماء النقع حتي تلين القشرة ثم يشطف جيدا قبل التدميس . عند اضافة الفول المدشوش أو العدس الأصفر يعطي طعم للفول كطعم المطاعم والعربيات ولون فاتح مشهي. عند اضافة الماء للفول أثناء النقع يجب ان يكون مغلي ذلك يجعل قشرة الفول ليست صلبة لينضج سريعاً.

أسرار نجاح الفول المدمس