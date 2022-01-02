بكوب دقيق أعملي بلح الشام بمكونات غير مكلفة غرقان بالشربات بطعم لذيذ زي الجاهز

بلح الشام من الحلويات التي ظهرت بكثرة ونالت إعجاب الجميع بسبب طعمه الشهي وهو عبارة عن عجينة طرية وهشة ثم قليها في زيت غزير ويوضع في شربات ويوجد له اسماء مختلفة في الدول العربية، ويمكنك الآن عمله في البيت بكل سهولة وأفضل من المحلات وبمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل بلح الشام

المكونات:

كوب دقيق.

ربع فنجان زيت.

كوب ماء.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة نشا.

مكونات الشربات:

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

كيس فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

نقوم برفع وعاء على النار ونضيف إليه الماء والزيت ونتركه حتى يغلي ثم نضيف الدقيق والنشا ونقلب بشكل مستمر حتى تتكون عجينة متماسكة. نرفع العجين من النار ونقلبه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ولكن الأفضل استخدام العجان عندما تبرد يضاف البيض واحدة تلو الأخرى. نضع الفانيليا وعندما تصبح العجينة متجانسة توضع في كيس الحلواني ونشكل بلح الشام في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونه ذهبي. يرفع من النار ويوضع في الشربات البارد ثم يقدم ويمكنك عمل الشربات عن طريق وضع الماء والسكر في وعاء وارفعيه على النار. عندما يغلي نخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق مع إضافة عصير الليمون والفانيليا ثم يرفع ونتركه جانبا حتى يبرد.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المكونات:

2 كوب ماء.

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ربع كوب نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة زبدة.

رشة ملح.

شربات.

طريقة التحضير: