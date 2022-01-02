الأكلة الشتوية المفضلة حضري السبانخ باللحمة على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم جنان

السبانخ من الخضروات التي تتميز بطعمها اللذيذ وهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ومنها الحديد، وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها سواء كانت مطبوخة باللحم أو الحمص أو العدس ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السبانخ فتابعونا.

طريقة عمل السبانخ

المكونات:

نصف كيلو لحمة مكعبات.

سبانخ مفرومة.

3 حبات طماطم.

ربع حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة ملح.

بهارات.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مفروم.

ربع ملعقة كركم.

فنجان زيت.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع الزيت مع البصل ونقلب حتى يذبل ثم تضاف اللحمة مع رشة من الفلفل الأسود ونقلب حتى يتغير لونها . نضيف عصير الطماطم ونترك المكونات على النار لمدة ساعة عندما تنضج اللحمة نضع السبانخ المفرومة مع الكزبرة. نترك المكونات لمدة 15 دقيقة ثم يضاف الثوم المفروم أو البهارات والكركم ورشة من الملح والفلفل الأسود. نرفع السبانخ من النار وتقدم وهي ساخنة مع طبق أرز حبة وحبة ومخلل مشكل وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السبانخ بالارز

المكونات:

كيلو من السبانخ.

نصف كوب أرز.

2 كوب عصير طماطم.

بصلة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

ربع ربطة من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

طريقة التحضير: