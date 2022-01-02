ألذ حلوي شتوية مفضلة أعملي الباستا فلورا بمقادير مظبوطة بحشوة المربي بطعم ومذاق لذيذ

الباستا فلورا من الحلويات ذات أصول يونانية ويمكن حشوها بحشوات مختلفة وهي عبارة عن فطيرة كبيرة يكون بداخلها مربي وعلى الوجه شرائح من العجينة تكون على شكل شبكة، ويمكنك عملها في البيت بدلا من شرائها من المحلات وتكون عالية في التكلفة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

طريقة عمل الباستا فلورا

المكونات:

2 كوب دقيق.

كوب إلا ربع زبدة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مربي أي نوع

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نخلط الزبدة مع السكر حتى تتجانس المكونات جيدا ثم يضاف البيض مع الفانيليا ونضرب بالمضرب الكهربائي للحصول على عجينة متجانسة . نقلب الدقيق مع البيكنج بودر جانبا ثم يضاف تدريجيا على خليط الزبدة والسكر لحين الحصول على قوام متماسك نجهز صينية. نفردها بداخلها ثلاثة أرباع العجينة الحشوة هي عبارة عن مربي أي نوع مفضل لديك بعد ذلك نفرد العجينة ونقوم بعمل شرائح. ونثبتها على الوجه ندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 لكي يصبح لونها ذهبي ثم توضع جانبا حتى يبرد. وتقدم وهي باردة ويمكن على الوجه وضع رشة من السكر البودرة وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل الباستا فلورا

المكونات:

3 بيضات متوسطة الحجم.

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب زبدة.

كوب سكر ناعم.

مربي مشمش.

طريقة التحضير: