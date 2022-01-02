بـ 10 جنيه فقط حضري أفضل كيراتين للشعر في المنزل سيجعل الشعر ناعم انسيابي كالحرير

ب 10 جنيه فقط حضري أفضل كيراتين للشعر حيث أن الكثير من الفتيات والسيدات أصحاب الشعر المجعد أو الخشن دائما يبحثون عن المنتجات التي تعمل على فرد الشعر؛ فنجد أن منهم من يلجأ للكريمات الجاهزة في محلات بيع مستحضرات التجميل، حيث أنه يفرد الشعر وقد يضر جزء كبير من البصيلات والتلف لما تحتويه الكريمات من مواد كيماوية قد تصيب فروة الرأس إصابات بالغة، والبعض الآخر يختار الوصفات الطبيعية للشعر.

حضري أفضل كيراتين للشعر

إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعتبر كيراتين طبيعي للشعر،والتي تتمثل في كلا من:

وصفة الجلسرين مع جوز الهند

المكونات

ربع فنجان من زيت جوز الهند.

ربع فنجان من الجلسرين.

بعض من أوراق الجرجير.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من زيت جوز الهند مع الجلسرين مع أوراق الجرجير ثم يتم خلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.

ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعة كاملة.

ثم بعد ذلك يغسل جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

تكرر الوصفة كل حمام حتى نحصل على النتائج الأفضل.

ماسك الصبار مع زيت الزيتون

المكونات

نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ.

ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل.

ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

مقدار مناسب من جل الصبار.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ثم نضع به كلا من زيت الزيتون الدافئ مع زيت خشب الصندل مع زيت إكليل الجبل مع جل الصبار ويتم خلطهم جيدا حتى يتم التجانس تماما.

ثم يطبق الخليط على الشعر بالكامل مع وضع كيس من البلاستيك على الشعر ويترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بماء فاتر بالشامبو المناسب لشعرك.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.

ماسك البيض والموز والعسل للشعر

المكونات

ثمرة موزة ناضجة.

عدد 2 من البيض.

ثلاث ملاعق من العسل.

طريقة التحضير