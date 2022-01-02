طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بطريقة ناجحة في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية نوفرها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني حيث يهتم الكثير من السيدات بمعرفة ألذ وافضل طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية العادي بالمنزل. وتعد من اشهر واكثر أنواع الكيكة مفضلة لدي الكثير من السيدات والرجال والأطفال. وسوف نعرض لكم كافة المكونات التي سوف تحتاجينها وخطوات التحضير بكل سهولة للحصول علي ألذ كيكة وتحضيرها في وقت قصير.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية

يمكنك تحضير وعمل الكيكة الاسفنجية العادية في المناسبات والتجمعات العائلية والاعياد والحفلات. ويمكنك تناولها بجانب المشروبات الغاذية الباردة أو الساخنة مثل الشاي كما تفضلين فهي من الحلوى الرائعة والتي تمتلك طعم مميز وجميل جداً. ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة المقادير المطلوبة.

4 حبات من البيض.

2 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 كوب من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من الزبدة.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

احضري وعاء كبير وقومي بإخفاق حبات البيض به وذلك من خلال استخدام المضرب الكهربائي لمدة دقائق قليلة.

ثم قومي بإضافة كل من السكر والفانيليا واستمري في خفق المكونات لمدة 5 دقائق.

احضري وعاء اخر وقومي بوضع به كل من الدقيق والبيكنج بودر والملح وقومي بخلطهم جيداً معا.

قومي بوضع خليط الدقيق علي مزيج البيض وقومي بخلط المكونات مع بعضها.

نقوم بتسخين الحليب هو والزبدة في وعاء علي نار ذات درجة حرارة منخفضة.

قومي بتحريك الزبدة والحليب وهما علي النار حتي تذوب الزبدة تماما.

قومي بإضافة هذا المزيج الي خليط البيض والدقيق واخفقيهم جميعهم معا جيدا حتي تتكون عجينة سائلة.

احضري صينية الكيك وقومي بدهنها بالقليل من الزيت وقومي بإدخال الصينية الي الفرن واتركيها حتي يصبح لون الكيكة ذهبي.

يمكنك تناوله الان مع القهوة التركية أو الشاي أو عصير الاناناس أو المشروبات الغازية المفضلة إليك.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية العاديةخطوات تحضير وعمل الكيكة الاسفنجية في البيتطريقة عمل الكيكة الاسفنجية فاطمة ابو حاتي

يمكنك مشاهدة وصفة وطريقة الشيف فاطمة ابو حاتي في عمل الكيكة في البيت خطوة بخطوة. حيث توفر لكل سيدة طريقتها واسراراها الخاصة في عمل الكيك ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمتابعة الطريقة.