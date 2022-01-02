وصفة السبع زيوت السحرية لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر وإنبات الفراغات وعلاج التساقط نهائياً

دائما تسعى جميع الفتيات أو النساء عن أفضل الحلول التي تساعد على تقوية وتنعيم الشعر وتطويلة أيضا فتقوم بإستخدام بعض المنتجات التي توجد في الأسواق للحصول على ذلك ولكن هذه المنتجات تؤثر تأثير سلبي على صحة الشعر، مما تؤدي إلي مشاكل أكبر يصعب علاجها فيما بعد لذلك من الأفضل أن نستخدم مكونات طبيعية أو أشياء طبيعية مثل الزيوت فقد توجد سبع أنواع من الزيوت فجميعهم لهم تأثير إيجابي على الشعر ولهم القدرة على حل كل مشاكل الشعر، فخليط هذه الزيوت تعد من الخلطات السحرية التي لا يمكن الإستغناء عنها بعد الحصول على أفضل النتائج وحل جميع مشاكل الشعر وكذلك تستخدم الفتيات الهنديات هذه الخلطة لذلك هم يتميزون بشعر ناعم وطويل وكثيف وهذا كل ما تتطلبه جميع الفتيات فقد توجد عدة نصائح للمحافظة على الشعر والعناية به وهى تمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي وعدم غسل الشعر بطريقة كثيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل.

ملعقتان كبيرتان زيت اللوز المر.

نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به جميع الزيوت التي تم ذكرها وهي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخردل وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من الزيت اللوز المر وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

تخلط جميع الزيوت مع بعضها للحصول على خليط متجانس و نضع هذا الخليط في وعاء مناسب محكم الغلق.

وعند إستخدامه نقوم بالتدليك برفق على فروة الشعر بإستخدام هذه الزيوت ونستمر في التدليك لمدة خمس دقائق.

ونترك هذه الزيوت على الشعر لمدة ليله كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الدافئ ولابد من تكرار هذه الخلطة يوميا قبل النوم مباشرة.

مكونات خلطة السبع زيوت لتقوية وتطويل وتنعيم الشعرطريقة عمل خلطة السبع زيوت لتقوية وتطويل وتنعيم الشعر