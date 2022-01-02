أسهل طريقه لعمل المكرونه بالبشاميل باللحم المفروم وسر قوام خليط البشاميل

المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي يتساءل ويبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات، فهي من الوصفات السهلة و السريعة ولكن العديد من السيدات الذين لا يستطيعون أن يحضروها بشكل الصحيح مثل المطاعم و المحلات، لهذا سنقدم لكم كافة اسرار و تكات المكرونة بالبشاميل، كما أننا سنقدم لكم السر وراء قوام وطعم البشاميل الكريمي.مكونات المكرونة بالبشاميل
سنقدم لكم كافة المقادير التي تلزمنا لتحضير المكرونة بالبشاميل، وسنبدأ بمكونات المكرونة وهي:
- نصف كيلو من المكرونة الأقلام.
- ماء مغلي.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير اللحم المفروم
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ¾ كوب من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
مقادير البشاميل
- 5 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الزيت.
- 6 أكواب من الحليب.
- 5 معالق كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نصف كوب من الجبنة الكريمي.
- ربع كوب من الجبن المشكلة.
المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي تحتاج إلى عدة خطوات، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:
- أولاً يا عزيزتي قومي بسلق المكرونة نضع إناء على النار ونملي نصفة ماء ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- نترك الماء حتى تغلى ثم نضيف المكرونة ونتركها تسلق نصف سلقة لمدة 8 دقائق فقط.
- بعد ذلك نرفعها من على النار ونصفيها ونتركها على جنب.
- نبدأ الآن بتحضير عصاج اللحم، نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الثوم المفروم.
- نضيف الآن اللحم المفروم ونقوم بتشويح اللحم مع البصل حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البهارات ونصف ملعقة من السكر ونقلبهم جيدًا.
- بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم على اللحم ونتركها تتسبك لمدة 7 دقائق.
- نبدأ الآن بتحضير البشاميل نضع إناء على النار ونضيف بداخلة السمن البلدي ونتركها حتى تذوب وتبدأ تسخن.
- نضيف الدقيق ونقلبه جيدًا حتى يذوب في الزبدة.
- بعد ذلك نضيف بالتدريج الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوى حتى يمتزجا المكونات.
- نتركه على نار هادئة ثم نضع الجبنة الكريمي ونخلطها مع البشاميل ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي.
- نحضر الآن الصينية ونضع القليل من الزيت ونوزعها داخل الصينية بشكل جيد لكى لا تلتصق.
- بعد ذلك نضع ¾ مقدار المكرونة في قاع الصينية ونضع خليط عصاج اللحم المفروم ونوزعها على المكرونة.
- ثم نضيف باقي كمية المكرونة المتبقي.
- بعد ذلك نضيف طبقة من البشاميل ونوزعها على المكرونة، ثم نضيف طبقة من الجبن المشكلة.
- نقوم بإدخال صينية المكرونة بالبشاميل في الفرن حتى تتحمر الجوانب.
- في آخر 10 دقائق نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تهدأ تماماً.
- نقطعها قطع ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي يتساءل ويبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات، فهي من الوصفات السهلة و السريعة ولكن العديد من السيدات الذين لا يستطيعون أن يحضروها بشكل الصحيح مثل المطاعم و المحلات، لهذا سنقدم لكم كافة اسرار و تكات المكرونة بالبشاميل، كما أننا سنقدم لكم السر وراء قوام وطعم البشاميل الكريمي.مكونات المكرونة بالبشاميل
سنقدم لكم كافة المقادير التي تلزمنا لتحضير المكرونة بالبشاميل، وسنبدأ بمكونات المكرونة وهي:
- نصف كيلو من المكرونة الأقلام.
- ماء مغلي.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير اللحم المفروم
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ¾ كوب من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
مقادير البشاميل
- 5 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الزيت.
- 6 أكواب من الحليب.
- 5 معالق كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نصف كوب من الجبنة الكريمي.
- ربع كوب من الجبن المشكلة.
المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي تحتاج إلى عدة خطوات، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:
- أولاً يا عزيزتي قومي بسلق المكرونة نضع إناء على النار ونملي نصفة ماء ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- نترك الماء حتى تغلى ثم نضيف المكرونة ونتركها تسلق نصف سلقة لمدة 8 دقائق فقط.
- بعد ذلك نرفعها من على النار ونصفيها ونتركها على جنب.
- نبدأ الآن بتحضير عصاج اللحم، نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الثوم المفروم.
- نضيف الآن اللحم المفروم ونقوم بتشويح اللحم مع البصل حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البهارات ونصف ملعقة من السكر ونقلبهم جيدًا.
- بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم على اللحم ونتركها تتسبك لمدة 7 دقائق.
- نبدأ الآن بتحضير البشاميل نضع إناء على النار ونضيف بداخلة السمن البلدي ونتركها حتى تذوب وتبدأ تسخن.
- نضيف الدقيق ونقلبه جيدًا حتى يذوب في الزبدة.
- بعد ذلك نضيف بالتدريج الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوى حتى يمتزجا المكونات.
- نتركه على نار هادئة ثم نضع الجبنة الكريمي ونخلطها مع البشاميل ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي.
- نحضر الآن الصينية ونضع القليل من الزيت ونوزعها داخل الصينية بشكل جيد لكى لا تلتصق.
- بعد ذلك نضع ¾ مقدار المكرونة في قاع الصينية ونضع خليط عصاج اللحم المفروم ونوزعها على المكرونة.
- ثم نضيف باقي كمية المكرونة المتبقي.
- بعد ذلك نضيف طبقة من البشاميل ونوزعها على المكرونة، ثم نضيف طبقة من الجبن المشكلة.
- نقوم بإدخال صينية المكرونة بالبشاميل في الفرن حتى تتحمر الجوانب.
- في آخر 10 دقائق نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تهدأ تماماً.
- نقطعها قطع ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.