أسهل طريقه لعمل المكرونه بالبشاميل باللحم المفروم وسر قوام خليط البشاميل

المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي يتساءل ويبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات، فهي من الوصفات السهلة و السريعة ولكن العديد من السيدات الذين لا يستطيعون أن يحضروها بشكل الصحيح مثل المطاعم و المحلات، لهذا سنقدم لكم كافة اسرار و تكات المكرونة بالبشاميل، كما أننا سنقدم لكم السر وراء قوام وطعم البشاميل الكريمي.

سنقدم لكم كافة المقادير التي تلزمنا لتحضير المكرونة بالبشاميل، وسنبدأ بمكونات المكرونة وهي:

نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

ماء مغلي.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير اللحم المفروم

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

¾ كوب من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

مقادير البشاميل

5 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الزيت.

6 أكواب من الحليب.

5 معالق كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.

ملح.

فلفل أسود.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

ربع كوب من الجبن المشكلة.

المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي تحتاج إلى عدة خطوات، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي: