صحة

أسهل طريقه لعمل المكرونه بالبشاميل باللحم المفروم وسر قوام خليط البشاميل

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المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي يتساءل ويبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات، فهي من الوصفات السهلة و السريعة ولكن العديد من السيدات الذين لا يستطيعون أن يحضروها بشكل الصحيح مثل المطاعم و المحلات، لهذا سنقدم لكم كافة اسرار و تكات المكرونة بالبشاميل، كما أننا سنقدم لكم السر وراء قوام وطعم البشاميل الكريمي.

مكونات المكرونة بالبشاميل 

سنقدم لكم كافة المقادير التي تلزمنا لتحضير المكرونة بالبشاميل، وسنبدأ بمكونات المكرونة وهي:

  • نصف كيلو من المكرونة الأقلام.
  • ماء مغلي.
  • ملح.
  • فلفل أسود.

مقادير اللحم المفروم

  • نصف كيلو من اللحم المفروم.
  • حبة من البصل المفروم.
  • 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
  • ¾ كوب من صلصة الطماطم.
  • نصف ملعقة من السكر.
  • ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

مقادير البشاميل

  • 5 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.
  • ملعقة من الزيت.
  • 6 أكواب من الحليب.
  • 5 معالق كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • نصف كوب من الجبنة الكريمي.
  • ربع كوب من الجبن المشكلة.
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي تحتاج إلى عدة خطوات، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:

  • أولاً يا عزيزتي قومي بسلق المكرونة نضع إناء على النار ونملي نصفة ماء ونضيف الملح والفلفل الأسود.
  • نترك الماء حتى تغلى ثم نضيف المكرونة ونتركها تسلق نصف سلقة لمدة 8 دقائق فقط.
  • بعد ذلك نرفعها من على النار ونصفيها ونتركها على جنب.
  • نبدأ الآن بتحضير عصاج اللحم، نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
  • بعد ذلك نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الثوم المفروم.
  • نضيف الآن اللحم المفروم ونقوم بتشويح اللحم مع البصل حتى يتغير لونها.
  • ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البهارات ونصف ملعقة من السكر ونقلبهم جيدًا.
  • بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم على اللحم ونتركها تتسبك لمدة 7 دقائق.
  • نبدأ الآن بتحضير البشاميل نضع إناء على النار ونضيف بداخلة السمن البلدي ونتركها حتى تذوب وتبدأ تسخن.
  • نضيف الدقيق ونقلبه جيدًا حتى يذوب في الزبدة.
  • بعد ذلك نضيف بالتدريج الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوى حتى يمتزجا المكونات.
  • نتركه على نار هادئة ثم نضع الجبنة الكريمي ونخلطها مع البشاميل ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي.
  • نحضر الآن الصينية ونضع القليل من الزيت ونوزعها داخل الصينية بشكل جيد لكى لا تلتصق.
  • بعد ذلك نضع ¾ مقدار المكرونة في قاع الصينية ونضع خليط عصاج اللحم المفروم ونوزعها على المكرونة.
  • ثم نضيف باقي كمية المكرونة المتبقي.
  • بعد ذلك نضيف طبقة من البشاميل ونوزعها على المكرونة، ثم نضيف طبقة من الجبن المشكلة.
  • نقوم بإدخال صينية المكرونة بالبشاميل في الفرن حتى تتحمر الجوانب.
  • في آخر 10 دقائق نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
  • بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تهدأ تماماً.
  • نقطعها قطع ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.

الوسوم

المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي يتساءل ويبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات، فهي من الوصفات السهلة و السريعة ولكن العديد من السيدات الذين لا يستطيعون أن يحضروها بشكل الصحيح مثل المطاعم و المحلات، لهذا سنقدم لكم كافة اسرار و تكات المكرونة بالبشاميل، كما أننا سنقدم لكم السر وراء قوام وطعم البشاميل الكريمي.

مكونات المكرونة بالبشاميل 

سنقدم لكم كافة المقادير التي تلزمنا لتحضير المكرونة بالبشاميل، وسنبدأ بمكونات المكرونة وهي:

  • نصف كيلو من المكرونة الأقلام.
  • ماء مغلي.
  • ملح.
  • فلفل أسود.

مقادير اللحم المفروم

  • نصف كيلو من اللحم المفروم.
  • حبة من البصل المفروم.
  • 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
  • ¾ كوب من صلصة الطماطم.
  • نصف ملعقة من السكر.
  • ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

مقادير البشاميل

  • 5 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.
  • ملعقة من الزيت.
  • 6 أكواب من الحليب.
  • 5 معالق كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • نصف كوب من الجبنة الكريمي.
  • ربع كوب من الجبن المشكلة.
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل من الوصفات التي تحتاج إلى عدة خطوات، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:

  • أولاً يا عزيزتي قومي بسلق المكرونة نضع إناء على النار ونملي نصفة ماء ونضيف الملح والفلفل الأسود.
  • نترك الماء حتى تغلى ثم نضيف المكرونة ونتركها تسلق نصف سلقة لمدة 8 دقائق فقط.
  • بعد ذلك نرفعها من على النار ونصفيها ونتركها على جنب.
  • نبدأ الآن بتحضير عصاج اللحم، نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
  • بعد ذلك نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الثوم المفروم.
  • نضيف الآن اللحم المفروم ونقوم بتشويح اللحم مع البصل حتى يتغير لونها.
  • ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البهارات ونصف ملعقة من السكر ونقلبهم جيدًا.
  • بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم على اللحم ونتركها تتسبك لمدة 7 دقائق.
  • نبدأ الآن بتحضير البشاميل نضع إناء على النار ونضيف بداخلة السمن البلدي ونتركها حتى تذوب وتبدأ تسخن.
  • نضيف الدقيق ونقلبه جيدًا حتى يذوب في الزبدة.
  • بعد ذلك نضيف بالتدريج الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوى حتى يمتزجا المكونات.
  • نتركه على نار هادئة ثم نضع الجبنة الكريمي ونخلطها مع البشاميل ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام البشاميل كريمي.
  • نحضر الآن الصينية ونضع القليل من الزيت ونوزعها داخل الصينية بشكل جيد لكى لا تلتصق.
  • بعد ذلك نضع ¾ مقدار المكرونة في قاع الصينية ونضع خليط عصاج اللحم المفروم ونوزعها على المكرونة.
  • ثم نضيف باقي كمية المكرونة المتبقي.
  • بعد ذلك نضيف طبقة من البشاميل ونوزعها على المكرونة، ثم نضيف طبقة من الجبن المشكلة.
  • نقوم بإدخال صينية المكرونة بالبشاميل في الفرن حتى تتحمر الجوانب.
  • في آخر 10 دقائق نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
  • بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تهدأ تماماً.
  • نقطعها قطع ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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