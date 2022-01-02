طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية على أصولها بخلطة وطعم لذيذ الأكلة الشتوية المفضلة

تعتبر شوربة العدس نوع من أنواع الأكلات الشتوية التي يتم عملها بكثرة في فصل الشتاء لأن عندما يكون الجو أكثر برودة قد يحتاج جميع الناس بتناول الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم يقومون بالبحث عن الأكلات الشتوية التي تجعل الإنسان يشعر بالدفء، ومن ضمن هذه الأكلات هي شوربة العدس وغير ذلك أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان ومن ضمن هذه العناصر الفيتامينات والبروتينات.

كبير ونصف من العدس الأصفر.

كمية مناسبة من الماء.

ثمرتان من البطاطس.

ثمرتان من الجزر.

ثمرتان من الطماطم.

حبتان من البصل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الشعيرية.

نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يتم غليان الماء وعند غليانها نضيف كوب كبير ونصف من العدس الأصفر.

ثم نضع من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم وبعد ذلك نضع ثمرتان من الطماطم يتم تقطيعها على شكل مكعبات وثمرتان من الجزر ويتم تقطيعه بنفس الشكل.

ونترك كل هذه المكونات على النار حتى يتم تسويتها جيدا وبعد غليانها نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

وبعد تسوية هذه المكونات وسلقها جيدا ويتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما وبعد أن يبرد ثم يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به خليط شوربة العدس ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في التشغيل حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط في الوعاء ونضعه على النار ونضيف إليه كمية قليلة من الماء ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

وعند غليان شوربة العدس يتم رفعها من على النار ونضعها طبق مناسب ويتم تقديمها.

شوربة العدس بالشعريةطريقة عمل شوربة العدس بالشعرية