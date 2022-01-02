سر نجاح عجينة القطايف في المنزل على أصولها بمقادير مظبوطة وطعم أحلي من الجاهز

تعد القطايف نوع من أنواع الحلويات التي يمكن عملها بكثرة في شهر رمضان الكريم حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ورائع ونجد عدد كبير من الناس يقومون بشرائها جاهزة من محلات الحلويات أو المخابز ونجد عدد من السيدات يقومون بعمل عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، حيث أن ممكن نقوم بعملها بطريقة سهلة وسريعة حيث أنها لا تحتاج إلى وقت كثير أو جهد والمكونات التي تحتوي عليها بسيطة جدا.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من دقيق السميد الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة في الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء.

كمية من المكسرات المجروشة.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الماء ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البكينج باودر.

ثم يتم تشغيل الخلاط ونستمر في التشغيل حتى نتأكد من ذوبان السكر وبعد ذلك قومي بوضع نصف كوب كبير من دقيق السميد الناعم ويتم تشغيل الخلاط مرة آخرى.

ثم نضع هذا الخليط في طبق عميق ونضيف إليه كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونقوم بعجن المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك حتى نحصل على عجينة ناعمة وسائلة.

وبعد ذلك نضع طاسة مسطحة على النار وبها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضع كمية من العجين في الطاسة لتكون على شكل دائرة صغيرة ونتركها علي نار هادئة لتكون باللون الذهبي من الوجهين ويتم إخراجها ووضعها في طبق مناسب.

وبعد الإنتهاء من عجينة القطايف نقوم بحشوها بكمية من المكسرات المجروشة وتكون المكسرات على حسب الرغبة ثم يتم تقفيل القطايف جيدا حتى لا يتساقط منها الحشوة ويتم قليها في زيت غزير ويتم إخراجها من الزيت ووضعها في كمية من الشربات.

مكونات عجينة القطايفطريقة عمل عجينة القطايف