خلطة عمانيه لصبغ الشيب المبكر تغطية ممتازة للشعر الابيض

أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص من شيب الشعر، يعد الشعر الأبيض من المشكلات التي تواجه الكثير منا برغم الأعمار المختلفة، حيث تظهر هذه المشكلة بسبب العديد من العوامل منها عوامل وراثية أو عوامل مرضية، ومهما كان السبب يمكن التخلص من الشعر الأبيض بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل تغني عن الضبعات الكيميائية، أهم هذه الوصفات نقدمها لكم قي التقرير التالي.

وصفة بذور السمسم لعلاج شيب الشعر

تعمل وصفة وبذور السمسم على علاج الشعر الأبيض والتخلص منه كما أن لها دور فعال في علاج القشرة وحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة حيث أنها تحتوي على عوامل مضادة للأكسدة تغذي فروة الرأس وتنظفها.

مكونات الوصفة

نصف كوب من بذور السمسم.

1 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نقوم بوضع بذور السمسم في الماء المغلي ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتصفية الخليط.

نضع هذا الخليط على الشعر لمدة ثلاث مرات يوميا، ثم نتركه حتى يجف لضمان أفضل النتائج.

صبغة الشاي الأسود للشعر

مكونات الوصفة

واحد كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بغلي ملعقة الشاي مع الماء لمدة خمس دقائق ثم نضيف إليها الملح ونتركه حتى يبرد تماما.

يوضع هذا المحلول على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم يغسل جيدا بالماء.

يتم تكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على الفعالية المطلوبة.

وصفة الموز لعلاج الشيب

يعد الموز من المواد التي تعمل على علاج شيب الشعر من التساقط كما أنه يمنح الشعر القوة المطلوبة والتغذية التي تعطي مظهر صحي وجذاب.

مكونات الوصفة

1 كوب من زيت الزيتون.

ثلاث حبات من الموز.

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموز جيدا مع زيت الزيتون ودمجهم معا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع الخليط على الشعر من ربع ساعه فقط ثم نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب.

من المواد أيضا التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر الحناء وكذلك المرمية وأوراق الكرز وإكليل الجبل وزيت جوز الهند، فهي جميعا مواد طبيعية يمكن عمل وصفات منزلية بها للتخلص من الشيب.

صبغ الشعر باستخدام عصير الليمون

حين البحث عن وصفات طبيعية لصبغ الشيب المبكر او العنيد حتما ولابد نقوم بذكري وصفة عصير الليمون التي تمنحك تغطية مثالية للشعر الأبيض ولا تقوم إطلاقا بصبغ الشعر الأسود، فمن خلال تطبيق الوصفة ستحصلين على شعر أصفر مميز عن طريقة توزيع كمية من عصير الليمون على الشعر مع التدليك، ثم تعريض الشغر للشمس لمدة 30 دقيقة لكي تساعد في تسريع عمليه الصبغ، وبعدها يشطف الشغر بالنلء البارد.