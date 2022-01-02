خلال ساعتين افردي شعرك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير بكيراتين طبيعي غير مكلف

قد يرى الكثير من الناس أن جمال الشعر يكون في نعومته فالشعر الناعم يعد من أكثر الأشياء التي تميز جمال المرأة عن غيرها فكلما كان الشعر ناعم وطويل يزيد من أنوثتها فهذا كل ما تتطلبه الفتاة وتحلم به كل السيدات، فيقومون بإستخدام الكريمات والأدوات وأنواع معينة من الشامبو فقد يساعد على تنعيم الشعر ولكن كل هذه الأشياء ضارة جدا وغير مفيدة بسبب إحتوائها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية فهذه المواد قد تؤثر على الشعر سلبيا، ولكي نحافظ على جمال الشعر وصحته لابد من الإلتزام على نظام غذائي صحي وسليم وتناول الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية بنسبة عالية ومن أمثلة هذه الأكلات هي الخضروات والفاكهة واللحوم فكل هذه الأشياء لها دور كبير في تغذية الشعر، وبجانب هذا من الممكن أن يتم إستخدام خلطات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بكل سهولة وبدون تعب.

نصف كوب كبير من الحليب السائل الدافئ.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل ونتركه على النار حتى يتم تسخينه وبعد تسخين الحليب يتم رفع الإناء من على النار ونضيف إليه أربع ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ونترك بذور الحلبة في هذا الحليب الساخن لمدة ساعة وبعد مرور الساعة يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بذور الحلبة بالحليب ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب.

ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في خلط المكونات مع بعضها وبعد التأكد من مزجهم مع بعض نضع هذا الخليط في طبق مناسب.

وقبل إستخدامه يتم غسل الشعر بالماء الفاتر أو الدافئ ثم نضع هذا الخليط على الشعر ونتركه حوالي ثلاثون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء البارد ويتم تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

مكونات الخلطة الطبيعية لتنعيم الشعر في ساعتينطريقة عمل الخلطة الطبيعية لتنعيم الشعر في ساعتين