كنز ضعية في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط وينبت الفراغات ويطول الشعر بسرعة الصاروخ

كنز ضعية في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ، من أكثر أنواع المشكلات الجمالية التي تعاني منها المرأة هو تساقط الشعر وعدم نموه، مما يجعلهن يبحثون كثيراً عن طرق ومنتجات تساعدهم على حل هذه المشكلة، ولكن لا يمكن أن تحصلين سيدتي على منتج أفضل من المكونات الطبيعية التي يمكنك أن تضفيها إلى الشامبو الذي تقومين باستخدامه باستمرار ند تنظيف الشعر والعناية به، ونحن سوف نقدم إليكم أفضل الطرق للعناية بصحة الشعر.

كنز ضعية في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة فروة الرأس والشعر حيث أنها تمتلك عناصر طبيعية يمكن أن يستفيد منها الشعر إذا تم استخدامها بشكل صحيح ومنها ما يلي:

وصفة اللافندر والشامبو

تعد واحدة من الوصفات التي يمكن أن تستخدم للعناية بصحة الشعر فهي مليئة بالمكونات الطبيعية المفيدة جداً للشعر وتستخدم بهذه الطريقة:

1 ملعقة صغيرة مسحوق قرنفل.

1 ملعقة صغيرة لافندر.

1 ملعقة مسحوق زنجبيل.

1 ملعقة صغيرة قرنفل.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو.

ملعقة صغيرة إكليل الجبل.

في وعاء قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بعد ذلك يتم وضعهم في زجاجة محكمة الغلق.

يجب أن يتم وضع الخليط بمكان معتم لمدة أسبوع بعد مرور الوقت يتم اخراجها واستخدامها.

ويكون من الأفضل إذا تم تصفيت الشامبو من المكونات واستخدامه عند غسيل الشعر.

فقومي بوضع القليل من الخليط على الشعر ودلكيه لمدة 5 دقائق وبعد أن تغطي الرغوة الشعر يتم غسله بالماء الدافئ.

المكونات:طريقة الاعداد:وصفة القهوة والشامبو

ينصح معظم خبراء العناية بالشعر باستخدام القهوة مع الشامبو حيث أنها من الوصفات التي تمتلك العديد من الفوائد فهو يمنح الشعر القوة واللمعان ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

1 كوب ماء.

2 ملعقة قهوة.

عبوة شامبو.

في قدر ضعي كوب الماء واتركيه على النار حتى أن يغلي.

بعدها يضاف ملعقتين من القهوة وقلبي جيداً.

ثم يرفع ويترك حتى أن يبرد ويضاف المزيج إلى الشامبو وقلبيهم مع بعضهم.

يترك الخليط مع بعضه لمدة ساعتين قبل أن يستخدم وبعد انتهاء الوقت يمكن أن يستخدم الخليط في تنظيف الشعر عن طريق توزيع المزيج على الشعر وتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.

المكونات:طريقة الاعداد: