طريقة عمل الكفتة البانيه المقرمشة بتتبيلة وخلطة لذيذة وطعم أول مرة تدوقيه

تعتبر الكفته من ألذ الأكلات التي يعشقها جميع الأطفال وكل كبار السن حيث أنها لها طعم جميل وعندما نتذوقها لا يمكننا الإستغناء عنه فقد توجد عدة طرق لعمل الكفتة ومن أهمها كفته الفراخ وكفتة اللحمة وكفتة البطاطس وكفتة البانيه، ويوجد غير ذلك العديد أنواع ومن وصفات الكفته اللذيذة هي كفتة البانيه فصغار السن يعشقون تناولها دائما فيمكن أن يتم تناول هذه الكفتة في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

أربع فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من البقسماط الناعم.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا والزنجبيل.

بيضتان.

كمية من الزيت النباتي للقلي.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها حبتان من البصل المبشور وأربع فصوص من الثوم المبشور وكمية مناسبة من البقدونس المفروم وربع كوب صغير من البقسماط الناعم.

وبعد ذلك يتم تقليب المكونات ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة والثوم البودر ونصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.

نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها للحصول علي عجينة متماسكة بشرط أن لا يتم عجنها مدة كبيرة ثم نضعها في الثلاجه ونتركها حوالى ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ونضع به بيضتان ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خلطهم مع بعض ونحضر طبق آخر ونضع به كمية من البقسماط.

ونضع طاسة عميقة على النار بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ثم يتم تشكيل عجينة اللحمة المفرومة على شكل أصابع أو كور ونضعها في البيض ثم في البقسماط.

وعند تسخين الزيت نضع الكفتة ونتركها حتى كل لونها ذهبي غامق.

مكونات الكفتة البانيهطريقة عمل الكفتة البانيه