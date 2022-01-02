بملعقة نشا أصنعي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية وخافي العيوب ومناسب لبشرتك بأقل تكلفة

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من مستحضرات التجميل ومن أكثر الأنواع التي يتم إستخدامها كثيرا من قبل جميع الفتيات هو كريم الأساس حيث أنه يساعد على تفتيح البشرة السمراء أو الداكنة ويمنح البشرة اللون المميز والجذاب، والذي يرغب في الحصول عليه ولكن مع كثرة إستخدام هذا الكريم قد يؤثر تأثير سلبي على البشرة و يتسبب في ظهور حساسية وحبوب قد تعاني منها كل فتاة لذلك تبحث كل السيدات عن بديل أفضل لهذا الكريم ولكن لا يوجد حل إلا بعمل كريم أساس طبيعي في المنزل دون اللجوء إلى شرائه جاهز من المحلات فالذي نقوم بعمله في البيت لا يكلف كثيرا مثلما نقوم بشرائه من الأسواق حيث أنه يباع بأعلى الأسعار، ومن أفضل أنواع الكريم هو الذي يتم عمله بمسحوق النشا مع خلط عدد من المكونات الطبيعية الآخرى وكل هذه المكونات مفيدة بالنسبة للوجه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل التفاح.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به جميع المكونات التي تم ذكرها وهي ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا و ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت زيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل التفاح.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على قوام كريمي ولا يوجد به أى تكتلات.

ثم يتم تجهيز علبه أو وعاء ونضع كريم الأساس في العلبه ونتركه في الثلاجه لحين إستخدامه في أي وقت.

مكونات كريم الأساس بالنشاطريقة عمل كريم الأساس بالنشا