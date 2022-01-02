كريم الحلبة المعجزة لتفتيج وتبييض وشد تجاعيد البشرة وتسمين الخدود وتوريدها بشكل طبيعي

تعتبر الحلبة من الأعشاب والنباتات التي لا يمكن الإستغناء عنها في حياتنا اليومية فهي من الأشياء الطبيعة التي تفيد الصحة بشكل كبير وهي أيضا من ضمن المشروبات الساخنة التي تعالج الإنسان من أمراض كثيرة، من ضمن هذه الأمراض مثل وجود إلتهابات في الحلق والكحة و تعالج آلام المعدة وغير ذلك الكثير ويمكن أن يستخدمها أغلبية الفتيات في وصفات كثيرأ تتعلق بالعنايه بالشعر أو البشرة أو الجسم فهي مفيدة لكل هذه الأشياء، فتناول مشروب الحلبة وحده يساعد على تفتيح البشرة وتوريد الخدود ومن الممكن أن يتم عمل العديد من الخلطات الطبيعية ويكون المكون الأساسي بها هو الحلبة وهذا يتم من خلال طحن بذور الحلبآ ومزجها مع عدد اخر من المكونات الطبيعية، حيث أنها لها دور كبير جدا في التخلص من العيوب التي تتعلق بالبشرة.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

في البداية يتم طحن بذور الحلبة وهذا يتم من خلال تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة ولابد من أن يتم تنقية الحلبة أولا، وغسلها جيدا بالماء والتخلص من جميع الأتربه التي تتعلق بها وبعد ذلك يتم وضعها في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط لعدة دقائق حتى يتم الحصول على مسحوق ناعم وبودر للحلبة.

ثم نقوم بتحضير طبق ونضع به مسحوق الحلبة البودر ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

وبعد ذلك يتم جميع المكونات مع بعضها لكي نحصل على خليط متجانس ونقوم بوضع هذا الخليط على البشرة ولكن يتم غسل البشرة أولا قبل وضع هذا الخليط عليها.

وبعد تجفيف البشرة من الماء نضع هذا الخليط ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.

مكونات وصفة الحلبة لتبيض البشرة وتوريد الخدودطريقة عمل وصفة الحلبه لتبييض البشرة وتوريد الخدود