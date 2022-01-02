ملعقة القهوة الجبارة لتفتيح وتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الجلد الميت والدهون الزائدة في دقائق

توجد أنواع كثيرة من البشرة فمنها البشره الجافة والبشرة الدهنية فالأشخاص الذين يتمتعون ببشرة دهنية يعانون من بعض المشاكل التي تتعلق بها ومن أصعب المشاكل التي تواجههم هي كيفية تنظيفها والتخلص من الأتربة والشوائب، حيث أن البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي يوجد بها حب الشباب والرؤوس السوداء فدائما تبحث كل الفتيات عن الطرق التي تساعد على تنظيف البشرة الدهنية بكل سهولة، فيتضح لنا من خلال البحث أن إستخدام الخلطات الطبيعية تساعد بشكل كبير على تنظيفها بشكل جيد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم نقوم بوضع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون و ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم يتم غسل الوجه قبل وضع هذه الخلطة بإستخدام الماء الفاتر أو الدافئ لتساعدها على تفتيح المسام.

ونقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها حتى تجف تماما وبعد مرور نصف ساعة تقريبا ونقوم بالتدليك على البشرة للتخلص من هذه الخلطة في هذه الطريقة تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم بكثرة على هذه البشرة.

ثم يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من إستعمال كريم مرطب مناسب لنوع البشرة ليساعدها على الترطيب والنعومة ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع على الأقل للحصول على النتيجة المطلوبة.

ومن الممكن أن نقوم بعملية البخار أولا قبل وضع هذه الخلطة على الوجه وهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار، حتى الغليان ونضيف إلى الماء المغلي قطرات من زيت جوز الهند وبعد ذلك يتم تعرض الوجه لهذا البخار ثم نضع هذه الخلطة ونتركها لمدة نصف ساعة و نقوم بغسل الوجه.

مكونات خلطة القهوة لتنظيف البشرة الدهنيةعمل خلطة القهوة لتنظيف البشرة الدهنية