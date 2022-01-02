أعملي بسكويت الزبدة الناعم بمقادير مظبوطة بطعم مقرمش ودايب دوب بدون تكلفة

توجد أنواع كثيرة من البسكويت ومن أمثلة هذه الأنواع هو بسكويت الكاكاو وبسكويت الشاي و بسكويت الزبدة وغير ذلك الكثير من الأنواع ولكن من النوع المفضل والمحبب الذي يتناوله الناس بكثرة هو بسكويت الزبدة، حيث أنه يتميز بمذاق رائع وجميل ويمكن أن يتم تجهيزه بطريقة سهلة وسريعة والمكونات التي يحتوي عليها بسيطة جداً.

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة بسيطة من الملح.

كوبان كبيران من الزبدة الذائبة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

بيضتان.

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر ثم يتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا وبعد ذلك قومي بوضع كوب واحد كبير من السكر البودر ويتم تشغيل المضرب مرة آخرى.

وعند مزج البيض مع السكر يتم إضافة كوبان كبيران من الزبدة الزائبة ويتم تشغيل المضرب ونستمر في التشغيل لمدة خمس دقائق تقريبا للحصول على قوام كريمي هش وناعم.

ونقوم بتجهيز وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف رشة بسيطة من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعض.

ونضع خليط الدقيق على القوام الكريمي الناعم ولكن بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد وبعد ذلك نضع الغطاء على العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونقوم بتحضير صينية مناسبة ونضع عليها قطعة من ورق الزبدة أو نقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة.

وبعد مرور ربع ساعة من الوقت ويتم تشكيل البسكويت أو من الممكن أن نقوم بفرد هذه العجينة وتقطيعها بالشكل المرغوب فيه ونضعها على الصينيه، ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم إخراجها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك نضعه في طبق مناسب ويتم تقديمه مع فنجان من الشاي.

مكونات عمل بسكويت الزبدةطريقة عمل بسكويت الزبدة