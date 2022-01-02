بدون ما يشرب زيوت أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وطعم رهيب

من أكثر الخضروات التي يعشقها العديد من الناس هو القرنبيط حيث أنه ينتشر بكثرة في فصل الشتاء فنجد عدد كبير من الأشخاص يحبون تناوله فهو يتميز بطعم جميل ولذيذ وغير ذلك أن يحتوي القرنبيط على عناصر غذائية بكمية كبيرة، ومن أهم هذه العناصر هي البروتينات والكالسيوم والفيتامينات فكل هذا مفيد بالنسبة لجسم الإنسان ومن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الوصفات من القرنبيط فقد توجد وصفة القرنبيط المقلي و مخلل القرنبيط والقرنبيط المشوي وغير ذلك الكثير،

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكاري.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم والشبت

واحدة صغيرة الحجم من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

يتم تقطيع ثمرة القرنبيط وبعد ذلك نضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يتم غليان الماء وعند الغليان نضع قطع القرنبيط ونضيف رشة من الملح والكمون.

ونتركه مدة علي النار حتى يتم سلق القرنبيط ثم نرفع الإناء من على النار ونقوم بتصفية القرنبيط جيدا من الماء من خلال وضعه في مصفاه.

ويتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض وأربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكاري.

وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من البقدونس المفروم والشبت ويتم خلط المكونات مع بعضها ونقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء ونعجن هذه المكونات بإستخدام مضرب السلك حتى نحصل على قوام سائل قليلا.

ويتم وضع طاسة عميق على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركها على النار حتى يتم تسخين الزيت جيدا ثم نضع قطع القرنبيط المسلوق في العجينة السائلة ويتم وضعها في الزيت السخن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي ويتم إخراجها ووضعها في طبق مناسب.

مكونات القرنبيط المقلي المقرمش بدون نقطة زيتطريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بدون نقطة زيت