ألذ كيك شوكولاتة رائع الملمس والمذاق .. 3 طبقات من اللذاذة في خطوات بسيطة

ألذ كيك شوكولاتة 3 طبقات من منزلك في خطوات بسيطة، دائماً ما نتكاسل عن صنع كيك طبقات فعادة ما يأخذ الكثير من الخطوات والمجهود والوقت، ولكننا اليوم سوف نقوم بتحضير كيكة شوكولاتة 3 طبقات بطريقة سهلة وذكية حتى ننتهي من تحضيرها بخطوات سريعة، فالطبقة الأولى والأخيرة عبارة عن كيك والطبقة الثانية عبارة عن طبقة كريمية رائعة المذاق، وكل ذلك سوف نحضره في خطوات بسيطة وسريعة بدون الكثير من المجهود.

ألذ كيك شوكولاتة سريع التحضير

المقادير التي سوف نستخدمها لتحضير الطبقة الكريمية التي تتوسط طبقتي الكيك هي:

2 كوب كريمة بمقدار 400 جرام.

عبوة حليب مكثف محلى بمقدار 390 جرام + كوب حليب بارد.

ربع كوب نشا بمقدار + كوب جوز هند بمقدار 100 جرام.

أما مقادير خلطة الكيك التي سوف نستخدمها اليوم مع العلم كل المكونات بجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة:

عدد 3 بيضات.

كوب وربع سكر + كوب إلا ربع زيت + كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا + ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

كوب كاكاو خام منخول بمقدار 100 جرام + 2 كوب ونصف دقيق بمقدار 320 جرام.

للتزيين سوف نحضر 150 جرام شوكولاتة مع 200 جرام كريمة.

في إناء مناسب نضيف الكريمة مع الحليب المكثف المحلى مع إضافة جوز الهند والحليب كما نضيف النشا، ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً على البارد ثم نرفع الإناء على النار مع الإستمرار في التقليب لمدة 3 دقائق، حتى يثقل القوام وبعدها نطفئ النار ونسكب الكريمة في صينية ونفردها ونتركها حتى تبرد، والآن نبدأ بتحضير خليط الكيك فنحضر وعاء مناسب ونضيف إليه البيض ثم نخفقه باستخدام المضرب اليدوي، ثم نضيف السكر ونتابع الخفق بقوة حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح اللون.

كيك شوكولاتة 3 طبقات بطريقة بسيطة

بعد ذلك نضيف الزيت والماء وأيضاً الفانيليا ثم نخلط مجدداً وبعد ذلك نضيف الكاكاو ونخلط حتى يمتزج الكاكاو مع الخليط، ثم نضيف الدقيق بعد ذلك بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة مع إضافة البيكنج بودر ونخلط مرة أخيرة جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات. نأخذ قالب بايركس مناسب مدهون بالقليل من الزبدة من القاعدة والجوانب، ثم نسكب نصف كمية خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم نأخذ الطبقة الكريمية ونضعها على طبقة الكيك مع توزيعها بلطف.

في الخطوة التالية نسكب الكمية المتبقية من خليط الكيك ونوزعه أيضاً بشكل متساوي ثم ندخل القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة مائة وثمانين درجة، رف فوق الأوسط لمدة خمسين دقيقة وبعد ذلك نخرج الكيك ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نأخذ خليط الشوكولاتة مع الكريمة ونذوبهم مع بعض في الميكروويف لمدة دقيقتين، وبعد ذلك نسكب هذا المزيج على الكيك مع رشة من مبشور الشوكولاتة ثم ندخل الكيك للثلاجة ليلة كاملة، وبعد ذلك نقطعه ويكون جاهز للتقديم.