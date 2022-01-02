بمقادير اقتصادية أعملي ألذ كيكة أسفنجية هشة وخفيفة بطريقة مختلفة وطعم لذيذ للفطار

من ألذ أنواع الحلويات هو الكيك بجميع أنواعه وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة ومتعددة من الحلويات مثل البسبوسة والكنافة والجلاش و الزلابية وبلح الشام وغير ذلك الكثير، إلا أن الكيك يوجد عليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص وبالتحديد صغار السن وهذا لأن الكيك من أخف أنواع الحلويات.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

أربع بيضات.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوبان كبيران من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحد صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة.

ربع كوب كبير من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ونحضر طبق عميق ونضع به أربع بيضات ويتم تشغيل المضرب على أعلى سرعة حتى نخفق البيض جيدا ومع الإستمرار في الخفق يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة وكوبان كبيران من السكر.

ثم يتم تشغيل المضرب بإستمرار لمدة خمس دقائق تقريبا ونقوم بتجهيز وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك نضع خليط الدقيق بشكل تدريجي على خليط البيض والسكر ونقوم بخلطهم مع بعض بإستخدام ملعقة.

ثم نضع وعاء على النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل وربع كوب كبير من الزبدة ويتم تقليبهم مع بعض وهم علي النار حتى يتم ذوبان الزبدة مع حليب و يتم رفعهم من على النار.

ونضع خليط الزبدة والحليب علي باقي المكونات ويتم عجنهم مع بعض بإستخدام الإيد ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة ونضيف رشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك بها.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نضع صينية الكيك في الفرن لمدة عشرون دقيقة ونخرجها من الفرن بعد التأكد من تسويتها جيدا ونتركها حتى تبرد ويتم تقطيعها و تقديمها.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجيةطريقة عمل الكيكة الإسفنجية