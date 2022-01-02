اوعي تشتري الجاهزة تانى… الجبنه المثلثات الاصلية في البيت أقل تكلفة وبنفس الطعم

اوعي تشتري الجاهزة تانى… الجبنه المثلثات الاصلية في البيت جبنه مثلثات منزلية يمكن عملها في المنزل من خلال عدد من المكونات البسيطة، حيث يتم العمل على تجهيز هذه الجبنه وذلك من خلال عدد من المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وعلى هذا يتم تحضير هذه الجبنة في المنزل، دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وتعريض الأطفال إلى الإصابة بتسمم بسبب المواد الغذائية التي يتم تناولها من الشارع، وعلى هذا يتم العمل على تجهيز هذه الجبنة في المنزل بأسهل الطرق تابعوا معنا الطريقه بالخطوات.

الجبنه المثلثات الاصلية في البيت أقل تكلفة

تتكون هذه الوصفة من عدد من المكونات التي توجد في المنزل، ولا تحتاج إلى مكونات خارجية، ومن بينها:

لتر من الحليب غير المغلي.

فنجان من الخل.

ملعقة من الملح.

ملعقة من النشا.

ربع كوب من الزيت.