اوعي تشتري الجاهزة تانى… الجبنه المثلثات الاصلية في البيت أقل تكلفة وبنفس الطعم

اوعي تشتري الجاهزة تانى… الجبنه المثلثات الاصلية في البيت جبنه مثلثات منزلية يمكن عملها في المنزل من خلال عدد من المكونات البسيطة، حيث يتم العمل على تجهيز هذه الجبنه وذلك من خلال عدد من المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وعلى هذا يتم تحضير هذه الجبنة في المنزل، دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وتعريض الأطفال إلى الإصابة بتسمم بسبب المواد الغذائية التي يتم تناولها من الشارع، وعلى هذا يتم العمل على تجهيز هذه الجبنة في المنزل بأسهل الطرق تابعوا معنا الطريقه بالخطوات.الجبنه المثلثات الاصلية في البيت أقل تكلفة
تتكون هذه الوصفة من عدد من المكونات التي توجد في المنزل، ولا تحتاج إلى مكونات خارجية، ومن بينها:مكونات جبنه مثلثات منزلية
- لتر من الحليب غير المغلي.
- فنجان من الخل.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من النشا.
- ربع كوب من الزيت.
- يتم تحضير طريقة جبنه مثلثات منزلية وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية، يجب أن يتم وضع قدر على النار، ثم يتم وضع الحليب في القدر.
- يتم إضافة الخل، ثم يتم التقليب على البارد، وذلك حتى يتم فصل الحليب عن الجبن.
- ولكن يجب أن يتم رفع الحليب من على النار في حالة تحوله إلى قطع جبن صغيرة.
- يتم وضع الجبن في شاش خاص به لمدة ليلة على الأقل، وذلك حتى يتم التخلص من كافة السوائل التي توجد فيه.
- بعد ذلك، يتم وضع الجبن في الخلاط، مع وضع ربع فنجان من الزيت، مع ملعقة كبيرة من النشا.
- ثم يتم ضرب هذه المكونات في الخلاط حتى يتم مزجها تماماً.
- يتم ضع هذه المكونات في قوالب كبيرة، ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة على الأقل حتى تتماسك وتصبح لها قوام محدد.
يتم تقطيع الجبنه إلى مثلثات، ويمكن إضافة العديد من النكهات، مثل الجبن الرومي أو الشيدر السائحة على الخليط حتى تعطي لها مذاقات مختلفة.
- انتظرونا في وصفات أخرى جديدة بأقل تكلفة بدلا من شراءها جاهزة.
الوسوم
اوعي تشتري الجاهزة تانى… الجبنه المثلثات الاصلية في البيت جبنه مثلثات منزلية يمكن عملها في المنزل من خلال عدد من المكونات البسيطة، حيث يتم العمل على تجهيز هذه الجبنه وذلك من خلال عدد من المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وعلى هذا يتم تحضير هذه الجبنة في المنزل، دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وتعريض الأطفال إلى الإصابة بتسمم بسبب المواد الغذائية التي يتم تناولها من الشارع، وعلى هذا يتم العمل على تجهيز هذه الجبنة في المنزل بأسهل الطرق تابعوا معنا الطريقه بالخطوات.الجبنه المثلثات الاصلية في البيت أقل تكلفة
تتكون هذه الوصفة من عدد من المكونات التي توجد في المنزل، ولا تحتاج إلى مكونات خارجية، ومن بينها:مكونات جبنه مثلثات منزلية
- لتر من الحليب غير المغلي.
- فنجان من الخل.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من النشا.
- ربع كوب من الزيت.
- يتم تحضير طريقة جبنه مثلثات منزلية وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية، يجب أن يتم وضع قدر على النار، ثم يتم وضع الحليب في القدر.
- يتم إضافة الخل، ثم يتم التقليب على البارد، وذلك حتى يتم فصل الحليب عن الجبن.
- ولكن يجب أن يتم رفع الحليب من على النار في حالة تحوله إلى قطع جبن صغيرة.
- يتم وضع الجبن في شاش خاص به لمدة ليلة على الأقل، وذلك حتى يتم التخلص من كافة السوائل التي توجد فيه.
- بعد ذلك، يتم وضع الجبن في الخلاط، مع وضع ربع فنجان من الزيت، مع ملعقة كبيرة من النشا.
- ثم يتم ضرب هذه المكونات في الخلاط حتى يتم مزجها تماماً.
- يتم ضع هذه المكونات في قوالب كبيرة، ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة على الأقل حتى تتماسك وتصبح لها قوام محدد.
يتم تقطيع الجبنه إلى مثلثات، ويمكن إضافة العديد من النكهات، مثل الجبن الرومي أو الشيدر السائحة على الخليط حتى تعطي لها مذاقات مختلفة.
- انتظرونا في وصفات أخرى جديدة بأقل تكلفة بدلا من شراءها جاهزة.