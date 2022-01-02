فطائر المقلاة السائلة فى 5 دقائق رائعة واقتصادية وسهلة بدون عجن ولا تخمير هشة وخفيفة كالقطن

فطائر المقلاة السائلة فى 5 دقائق رائعة واقتصادية ، تبحث كل ربة منزل عن طريقة سهلة وبسيطة تساعدها على أن تقوم بتحضير الفطائر اللذيذة والشهية في الطاسة، كما أن الفطائر تكون من أفضل الوجبات التي يمكن أن يتم تقديمها على الفطور أو على العشاء نظراً لطعمها الشهي وحشوها المتميز والمختلف، واليوم قررنا أن نستعرض لك خطوات سهلة وبسيطة لعمل فطائر المقلاة السائلة بالحشوات المختلفة فهي وجبة جيدة لأبنائك ومفيدة جداً لصحتهم لذا ننصحك بتحضيرها إليهم لكي يستفيدوا من ما تحتويه من فوائد صحية.

فطائر المقلاة السائلة فى 5 دقائق رائعة واقتصادية

نقدم إلى كل ربة منزل أسهل وأسرع طريقة لعمل فطائر المقلاة السائلة في المنزل في أقل وقت ممكن، فهي لا تحتاج منك سوى اتباع عدة خطوات بسيطة جداً تتمثل في التالي:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

1 ملعقة ملح.

2/1 ملعقة فلفل أسود.

2/1 ملعقة ثوم بودرة.

2/1 ملعقة زعتر.

2/1 لتر حليب.

2 بيضة.

فلفل أحمر رومي مقطع قطع صغيرة.

فلفل أخضر مقطع لقطع صغيرة.

حزمة بقدونس مفروم.

جزر مبشور.

قومي في البداية بإحضار الخلاط الكهربائي وابدئي في خلط البيض والحليب.

يضاف الدقيق وجميع أنواع البهارات المذكورة بالأعلى واخلطيهم مع الزبدة.

ومن ثم يضاف له الخضروات وتقلب جميع المكونات مع بعضها.

ثم عليك بإحضار مقلاة غير لاصقة وضعيها على النار وادهنيها بقليل من الزيت وسكبي بها كمية من الخليط.

انتظري حتى يتم تحميرها من الأسفل ومن ثم يتم تقليبها على الوجه الأخر حتى يتحمر وتأخذ اللون الأصفر الذهبي.

استمري على ذلك حتى انتهاء الكمية الموجودة عندك.

المقادير:طريقة التحضير:طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بالخميرة:

تعد واحدة من الطرق الذي يمكنك استخدامها لتحضير أشهى وألذ أنواع الفطائر ويتم تجهيزها بهذه الطريقة:

4 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

5 كوب حليب دافئ.

5 كوب ماء دافئ.

2 بيضة.

3 ملعقة كبيرة فلفل (أحمر، أخضر) مفروم ناعم.

زيت نباتي.

قومي في وعاء بخلط الحليب مع الماء والسكر والملح والخميرة الفورية وقلبيهم معاً وتركيهم جانباً ليتفاعلوا معاً.

بعدها يضاف البيض والزيت والزعتر وقلبي مرة أخرى ويضاف الدقيق تدريجيا وقلبي.

تترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة بعدها تضاف الخضروات والتوابل.

ويتم تحميرها في الطاسة كالطريقة السابقة.

المكونات:طريقة التحضير: