بدون فرن احلى فطاير محشية بعجينة قطنية وهشة وطرية واقتصادية للفطار او العشا والطعم رهيب

بدون فرن احلى فطاير محشية بعجينة قطنية وهشة ، فطائر الطاسة بحشوة الجبنة تعد من أفضل المعجنات التي يقبل على تناولها الكثيرون وبأنواع مختلفة من الحشو، وتعتمد مكونات الفطائر على الدقيق والخميرة بجانب أن فطائر الطاسة من أسرع وأسهل الطرق الذي تستخدم عند تحضير أحد أنواع المعجنات الشهية واللذيذة والتي يطلبها الأطفال كثيراً لسهولة مضغها وطعمها الشهي، لذلك تهتم الأمهات كثيراً بتحضيرها وتبحث عن طريقة سهلة تساعدها على تجهيزها في البيت بدلاً من أن تقوم بشرائها من محلات صنع الفطائر.

بدون فرن احلى فطاير محشية بعجينة قطنية وهشة

نقدم لكل ربة منزل اليوم طريقة عمل فطائر الطاسة الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً يحتاج لها أولادك ويتم تجهيزها كالتالي:

5 كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3/1 كوب زيت.

1 علبة زبادي.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب جبنة رومي.

2/1 كوب بقدونس.

2/1 كوب فلفل ألوان.

4/1 كيلو جبنة كريمي.

4/1 كيلو جبنة فيتا.

قومي بإحضار وعاء عميق يوضع به كافة مكونات العجينة الجافة مثل( الدقيق والسكر والبكينج بودر واللبن البودرة والخميرة).

قلبي المكونات مع بعضها ثم أضيفي له الزبادي والزيت وقومي بخلطهم مع بعضهم لبضعة ثواني.

قومي بإحضار الماء الدافئ بالتدريج حتى أن يصبح لديك عجينة ناعمة ولينة.

يجب أن تستمرين في عجنها للحصول على أفضل النتائج وتترك لحوالي ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

استغلي هذا الوقت في تحضير الحشو فعليك بإضافة كافة الجبن مع البقدونس والفلفل الألوان واخلطيهم جيداً.

بعد مرور ساعة على العجينة تأتي بها وقومي بتقطيعها لقطع صغيرة الحجم ومن ثم البدء بحشوها بالجبن والبقدونس والفلفل الملون.

تترك بعد ذلك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة 15 دقيقة ثم عليك بفردها بحجم بقدرة الطاسة.

ثم احضري طاسة وادهنيها بقليل من الزيت ثم توضع بها الفطائر واحدة تلو الأخرى ويجب أن تنظري حتى أن تنضج وبعدها تقلب على الجانب الآخر حتى أن تصبح ناضجة تماماً.

يمكنك بعد ذلك سيدتي أن تقومين بتقديم فطائر الطاسة المحشية بالجبنة لأفراد عائلتك وهي ساخنة.

مكونات العجينة:مكونات الحشو:طريقة التحضير: