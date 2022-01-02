شوكولاتة باونتي بثلاث مكونات فقط بأفضل وأشهي الطرق في البيت

تعد شوكولاتة الباونتي من الحلويات المفضلة والمحبوبة لدى كثير من الاشخاص وهي نوع من أنواع الحلويات الغربية وأشتهرت أيضاً في المطابخ العربية بشكل كبير في الأوان الاخيرة وتتميز بأنها من الحلويات السريعة والسهلة وله فوائد عديدة أيضا لأنها تحتوي على جوز الهند والشوكولاتة كما أن جوز الهند يحتوي على عناصر غذائية عالية مثل الفيتامينات وكما أن الشوكولاتة تحتوي على البروتينات والمعادن وتعطي الأشخاص أحساس بالسعادة وكما يمكن تقديم حلى شوكولاتة الباونتي بين الوجبات أو تقدم في الأعياد أو تقدم في المناسبات المختلفة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلى شوكولاتة الباونتي الشهية بأفضل الطرق في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل حلى شوكولاتة الباونتي
المكونات:
- أربع أكواب من جوز الهند الناعم.
- عبوة من اللبن مكثف محلى.
- نصف كيلو جرام من الشوكولاتة.
- رشة من ملح الطعام.
- مقدار ملعقة صغيرة الحجم من النشا.
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب عميق ثم ضعي في الوعاء عبوة من اللبن مكثف محلى وملعقة صغيرة الحجم من النشا وأربع أكواب من جوز الهند الناعم ورشة من ملح الطعام وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض بأستخدام ملعقة بلاستيكية كبيرة حتى يتماسك الخليط ويتكون لدينا عجينة متجانسة.
- الخطوة الثانية قومي بتشكيل العجينة وتقطيعه على شكل مستطيلات أو على شكل أصابع أو الشكل المحبوب التى ترغبين فيه على حسب ذوق كل شخص بإستخدام اليد ثم تصفية الأشكال على صينية مبطنه بورق الزبدة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة على الأقل حتى تتماسك العجينة تماماً.
- الخطوة الثالثة ذوبي نصف كيلو الشوكولاتة في حمام مائي على نار هادئة ثم ارفعيها من على النار أو ذوبي الشوكولاتة في المايكرويف ثم بعد ذلك قومي بإخراج عجينة جوز الهند من الثلاجة وبعد ذلك اغمسي عجينة جوز الهند في الشوكولاتة المذابة ثم رصيها على الصينية مبطنه بورق الزبدة مرة أخري ويمكن تزيينه بجوز الهند أو على حسب الرغبة وبعد ذلك قومي بإدخال حلى شوكولاتة الباونتي إلى الثلاجة مرة أخري لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل حتي تتماسك جيداً وبعد مرور الوقت قومي بإخراجها من الثلاجة وقدميها وهي باردة لأسرتك.
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تعد شوكولاتة الباونتي من الحلويات المفضلة والمحبوبة لدى كثير من الاشخاص وهي نوع من أنواع الحلويات الغربية وأشتهرت أيضاً في المطابخ العربية بشكل كبير في الأوان الاخيرة وتتميز بأنها من الحلويات السريعة والسهلة وله فوائد عديدة أيضا لأنها تحتوي على جوز الهند والشوكولاتة كما أن جوز الهند يحتوي على عناصر غذائية عالية مثل الفيتامينات وكما أن الشوكولاتة تحتوي على البروتينات والمعادن وتعطي الأشخاص أحساس بالسعادة وكما يمكن تقديم حلى شوكولاتة الباونتي بين الوجبات أو تقدم في الأعياد أو تقدم في المناسبات المختلفة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلى شوكولاتة الباونتي الشهية بأفضل الطرق في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل حلى شوكولاتة الباونتي
المكونات:
- أربع أكواب من جوز الهند الناعم.
- عبوة من اللبن مكثف محلى.
- نصف كيلو جرام من الشوكولاتة.
- رشة من ملح الطعام.
- مقدار ملعقة صغيرة الحجم من النشا.
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب عميق ثم ضعي في الوعاء عبوة من اللبن مكثف محلى وملعقة صغيرة الحجم من النشا وأربع أكواب من جوز الهند الناعم ورشة من ملح الطعام وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض بأستخدام ملعقة بلاستيكية كبيرة حتى يتماسك الخليط ويتكون لدينا عجينة متجانسة.
- الخطوة الثانية قومي بتشكيل العجينة وتقطيعه على شكل مستطيلات أو على شكل أصابع أو الشكل المحبوب التى ترغبين فيه على حسب ذوق كل شخص بإستخدام اليد ثم تصفية الأشكال على صينية مبطنه بورق الزبدة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة على الأقل حتى تتماسك العجينة تماماً.
- الخطوة الثالثة ذوبي نصف كيلو الشوكولاتة في حمام مائي على نار هادئة ثم ارفعيها من على النار أو ذوبي الشوكولاتة في المايكرويف ثم بعد ذلك قومي بإخراج عجينة جوز الهند من الثلاجة وبعد ذلك اغمسي عجينة جوز الهند في الشوكولاتة المذابة ثم رصيها على الصينية مبطنه بورق الزبدة مرة أخري ويمكن تزيينه بجوز الهند أو على حسب الرغبة وبعد ذلك قومي بإدخال حلى شوكولاتة الباونتي إلى الثلاجة مرة أخري لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل حتي تتماسك جيداً وبعد مرور الوقت قومي بإخراجها من الثلاجة وقدميها وهي باردة لأسرتك.