شوكولاتة باونتي بثلاث مكونات فقط بأفضل وأشهي الطرق في البيت

تعد شوكولاتة الباونتي من الحلويات المفضلة والمحبوبة لدى كثير من الاشخاص وهي نوع من أنواع الحلويات الغربية وأشتهرت أيضاً في المطابخ العربية بشكل كبير في الأوان الاخيرة وتتميز بأنها من الحلويات السريعة والسهلة وله فوائد عديدة أيضا لأنها تحتوي على جوز الهند والشوكولاتة كما أن جوز الهند يحتوي على عناصر غذائية عالية مثل الفيتامينات وكما أن الشوكولاتة تحتوي على البروتينات والمعادن وتعطي الأشخاص أحساس بالسعادة وكما يمكن تقديم حلى شوكولاتة الباونتي بين الوجبات أو تقدم في الأعياد أو تقدم في المناسبات المختلفة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلى شوكولاتة الباونتي الشهية بأفضل الطرق في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

حلى

شوكولاتة

الباونتي

المكونات:

أربع أكواب من جوز الهند الناعم .

عبوة من اللبن مكثف محلى .

نصف كيلو جرام من الشوكولاتة .

رشة من ملح الطعام .

مقدار ملعقة صغيرة الحجم من النشا .

طريقة

التحضير

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