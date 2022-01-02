صينية الكنافة المحشية بالكريمة على طريقة أكبر المحلات اقتصادية في البيت

تعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات العربية وخاصة في بلاد الشام كما أن الكنافة بها عناصر غذائية عالية وهي تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والسكر وكما يمكن تقديمها في كثير من المناسبات المختلفة أو للضيوف أو تقدم في الحفلات كما تختلف أيضا في طرق حشوها يمكن حشوة بالقشطة، أو الكريمة، أو المهلبية أو المكسرات وكما تتميز بمذاقها الحلو وتعتبر الكنافة بالكريمة من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة بطريقة اقتصادية في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كمية زبيب وجوز الهند حسب ذوق كل شخص.
- كوب من السمن المذاب.
- أثنين كوب من الشربات.
- الخطوة الأولى قومي بوضع الكنافة في الفريزر قبل تحضير الكنافة بستة ساعات على الأقل حتى تتجمد عند التقطيع وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الكنافة من الفريزر على الصينية مناسبة واسعة ونقطع الكنافة جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب من السمن المذاب مع تدليك الكنافة جيداً حتى تتشرب الكنافة بالسمن المذاب ثم نقسم الكنافة إلى قسمين متساويين ونضع الكنافة في صينية مناسبة وملعقة من السمن مع توزيعها جيداً ثم نفرد نصف كمية الكنافة في الصينية ونضغط عليها باليد جيداً حتى تكون متساوية من جميع النواحي حتى لا تخرج الكريمة من الأطراف وتحترق.
- الخطوة الثالثة قومي بتقليب الكريمة جيداً ونضيف عليها الكنافة ونفرد الكريمة بظهر المعلقة جيداً حتى تكون متساوية من جميع النواحي وبعد فرد الكريمة يتم توزيع الزبيب ثم نفرد النصف الآخر من الكنافة فوق الكريمة والزبيب مع الضغط عليها بهدوء ونساوي الوجه تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسوية الكنافة بإستخدام البوتاجاز ونضعها على نار هادئة حتى لا تحترق مع تركها لمدة 5 دقائق ثم نحرك الصينية على وجهها الآخر مع لف الصينية للوجه صاحب اللون الذهبي ثم نرفع حرف الكنافة بسكينة للتأكد من احمرارها وبعد ذلك نقلبها على الوجه الآخر في صينية بها سم وعند التأكد من التسوية قومي بإطفاء النار ويتم صب الشربات البارد عليها.
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تعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات العربية وخاصة في بلاد الشام كما أن الكنافة بها عناصر غذائية عالية وهي تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والسكر وكما يمكن تقديمها في كثير من المناسبات المختلفة أو للضيوف أو تقدم في الحفلات كما تختلف أيضا في طرق حشوها يمكن حشوة بالقشطة، أو الكريمة، أو المهلبية أو المكسرات وكما تتميز بمذاقها الحلو وتعتبر الكنافة بالكريمة من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة بطريقة اقتصادية في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كمية زبيب وجوز الهند حسب ذوق كل شخص.
- كوب من السمن المذاب.
- أثنين كوب من الشربات.
- الخطوة الأولى قومي بوضع الكنافة في الفريزر قبل تحضير الكنافة بستة ساعات على الأقل حتى تتجمد عند التقطيع وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الكنافة من الفريزر على الصينية مناسبة واسعة ونقطع الكنافة جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب من السمن المذاب مع تدليك الكنافة جيداً حتى تتشرب الكنافة بالسمن المذاب ثم نقسم الكنافة إلى قسمين متساويين ونضع الكنافة في صينية مناسبة وملعقة من السمن مع توزيعها جيداً ثم نفرد نصف كمية الكنافة في الصينية ونضغط عليها باليد جيداً حتى تكون متساوية من جميع النواحي حتى لا تخرج الكريمة من الأطراف وتحترق.
- الخطوة الثالثة قومي بتقليب الكريمة جيداً ونضيف عليها الكنافة ونفرد الكريمة بظهر المعلقة جيداً حتى تكون متساوية من جميع النواحي وبعد فرد الكريمة يتم توزيع الزبيب ثم نفرد النصف الآخر من الكنافة فوق الكريمة والزبيب مع الضغط عليها بهدوء ونساوي الوجه تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسوية الكنافة بإستخدام البوتاجاز ونضعها على نار هادئة حتى لا تحترق مع تركها لمدة 5 دقائق ثم نحرك الصينية على وجهها الآخر مع لف الصينية للوجه صاحب اللون الذهبي ثم نرفع حرف الكنافة بسكينة للتأكد من احمرارها وبعد ذلك نقلبها على الوجه الآخر في صينية بها سم وعند التأكد من التسوية قومي بإطفاء النار ويتم صب الشربات البارد عليها.