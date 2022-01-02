صينية الكنافة المحشية بالكريمة على طريقة أكبر المحلات اقتصادية في البيت

‏تعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات العربية وخاصة في بلاد الشام كما أن الكنافة بها عناصر غذائية عالية وهي تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والسكر وكما يمكن تقديمها في كثير من المناسبات المختلفة أو للضيوف أو تقدم في الحفلات كما تختلف أيضا‏ في طرق حشوها ‏يمكن حشوة بالقشطة، أو الكريمة، أو المهلبية أو المكسرات ‏وكما تتميز بمذاقها الحلو وتعتبر الكنافة بالكريمة من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية الكنافة المحشية بالكريمة بطريقة اقتصادية في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة

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عمل

صينية

الكنافة

المحشية

بالكريمة

المكونات:

نصف ‬ كيلو جرام من الكنافة .

كمية ‏ زبيب وجوز الهند حسب ذوق كل شخص .

كوب من السمن المذاب .

أثنين كوب من الشربات .

طريقة

التحضير

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